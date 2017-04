La vengeance est un plat qui se mange froid

D’après les propos qu’a tenus Sylvain Duquette sur Facebook, accusé de l’assassinat de trois proches et de tentative de meurtre sur son père, hier à Shawinigan, il y a longtemps qu’il ruminait sa déception, sa vengeance et ses plans meurtriers.

«Il faisait reposer la responsabilité de ce qui lui arrivait sur les membres de sa famille. Ce n’est quand même pas de leur faute s’il a perdu sa famille, si ça n’allait pas bien dans sa vie, s’il avait des échecs partout. On dirait qu’il s’est trouvé des boucs émissaires qu’il tenait responsables de ce qui lui arrivait et il s’est vengé de ces personnes-là», expose Gilles Chamberland, psychiatre à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal.

Sylvain Duquette a perdu son emploi il y a trois ans et depuis il aurait connu de nombreux ennuis financiers. Il aurait même été forcé de vendre sa maison. L’homme de 51 ans serait le père de deux filles d’après le Journal de Montréal.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI Sylvain Duquette, 51 ans, est soupçonné d’un triple meurtre commis dans le secteur de Shawinigan, le jeudi 6 avril 2017. Sur la photo, on aperçoit le présumé meurtrier à sa sortie du poste de police, escorté par deux enquêteurs de la Sûreté du Québec. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Dans son long message sur Facebook mis en ligne le 30 mars, il nourrissait de la rage envers la société, son père qu’il disait riche comme Crésus qui ne voulait pas l’aider financièrement et sa belle-sœur qui après l’avoir hébergé durant six mois, lui avait demandé de se trouver un autre logis et de quitter sa résidence la rue du Lac-Marchand. C’est d’ailleurs dans cette maison que le présumé meurtrier a fait deux de ses victimes.

«Tout se paye un jour, mais parfois c'est long en chien...! Mais je réserve un chien de ma chienne à ceux qui le méritent! Vivez selon votre propre idée et ne laissez jamais quelqu’un vous dicter comment vivre votre vie. Suivez votre cœur, il ne vous mentira jamais! NAMASTÉ. XOX SD.», écrivait Duquette sur son page.

«Son geste est quand même étrange, car habituellement ceux qui commettent un meurtre, c’est qu’il y a énormément de passion. Ils vont tuer un conjoint, car ils ont l’impression qu’ils ne pourront pas vivre sans ces personnes-là. Ce n’est pas le réflexe d’un déprimé qui a tendance à se culpabiliser, à se dire, c’est de ma faute à porter le poids de la terre», formule Gilles Chamberland.

Le psychiatre se questionne à savoir si Sylvain Duquette était intoxiqué au moment des meurtres ou s’il a exécuté son funeste dessein à jeun. «Les preuves sont accablantes contre lui, il reste son état mental à déterminer», conclut-il.

Le suspect est accusé de trois meurtres prémédités, d'une tentative de meurtre, de séquestration et d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine.