Le Centre Vidéotron au quatrième rang canadien en 2016

Le Centre Vidéotron de Québec s’est hissé au quatrième rang des salles de spectacles canadiennes à sa première année d’exploitation complète en 2016, selon le classement «Top Canadian Venues» du magazine «Billboard», dévoilé vendredi et basé sur les recettes des spectacles.

L’année dernière a, en effet, été chargée pour le Centre. Dans la salle, plusieurs gros noms ont défilé, dont Céline Dion, le Cirque du Soleil, Rihanna et Charles Aznavour.

«L’année 2016 fut exceptionnelle et l’intérêt marqué de la population pour les événements présentés au Centre Vidéotron se poursuit cette année. Plusieurs spectacles affichent déjà complet en 2017, ce qui démontre que cette salle multifonctionnelle répond à un besoin dans la région, » a souligné le vice-président spectacles et contenu créatif de Québecor sports et divertissement, Michel Granger.

Le Centre Vidéotron avait ouvert ses portes en septembre 2015.

Le magazine américain «Billboard» est considéré comme la bible de l’industrie du spectacle.

Les autres salles de spectacles qui se sont classées dans la nomenclature du magazine, devant avant le Centre Vidéotron, en 2016 sont :

- Premier rang, Centre Air Canada (Toronto)

- Deuxième rang, Centre Bell (Montréal)

- Troisième rang, FirstOntario Centre (Hamilton)