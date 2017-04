Le SPVM porte un dur coup au crime organisé

La police a porté un dur coup au crime organisé italien et aux motards criminalisés au cours des derniers jours en épinglant plusieurs présumés trafiquants soupçonnés d’être ceux qui fournissaient les grosses pointures du monde interlope montréalais en cocaïne.

L’opération, baptisée Projet Affliction, visait une cellule majeure de distribution de cocaïne dans la grande région de Montréal.

Selon nos informations, les membres de l’organisation criminelle fournissaient en drogue les gros joueurs du crime organisé, dont les motards et la mafia italienne.

Les forces de l’ordre ont frappé fort au cours de la journée de mardi. Et l’opération leur a permis de saisir une impressionnante quantité de drogue et d’armes à feu, notamment. Au total, 16 perquisitions ont été effectuées à Laval, Montréal, Lachute et Sainte-Agathe-des-Monts.

Pas moins de 35 kg de cocaïne ont été saisis, de même qu’une quarantaine d’armes à feu, cinq fours à sécher la cocaïne, trois arbalètes, six coffres-forts, 4 kg de shisha et près de 40 000 $ en argent comptant.

Des documents trouvés lors des perquisitions font croire aux policiers qu’un aéronef était utilisé pour transporter la drogue à certaines occasions.

Des documents de comptabilité détaillés ont également permis aux enquêteurs d’établir que l’organisation avait un roulement de vente d’environ 180 kg aux trois mois, soit environ 2 kg à chaque jour.

Au total, l’opération majeure a mobilisé plus de 200 policiers du SPVM et de Laval.

Neuf suspects ont été coffrés lors de la frappe et deux autres sont toujours recherchés. Les prévenus devraient comparaître prochainement sous diverses accusations en matière de stupéfiants, d’armes à feu, de complot et de recel.

Cette opération se voulait la suite d’une première rafle menée au début du mois de mars et lors de laquelle trois suspects avaient été arrêtés. Sept kilos de cocaïne avaient également été saisis à cette occasion.