Les frappes américaines, un acte «irresponsable et idiot»

La présidence syrienne a qualifié jeudi les frappes américaines contre une base militaire du régime d'acte «irresponsable» et «idiot».

«Tout ce qu'a entrepris l'Amérique n'est qu'un acte idiot et irresponsable, et révèle sa vision à court terme (...) et son aveuglement sur les plans politique et militaire», a indiqué la présidence dans un communiqué.

Washington a affirmé avoir tiré vendredi 59 missiles de croisière sur la base militaire aérienne d'Al-Chaayrate, dans le centre de la Syrie, en réponse à une attaque chimique présumée imputée par le président américain Donald Trump au «dictateur Bachar al-Assad».

Le régime a catégoriquement nié être à l'origine de l'attaque chimique présumée qui a tué mardi au moins 86 personnes dans la localité rebelle de Khan Cheikhoun (nord-ouest) et a provoqué des réactions indignées dans le monde entier.

Selon la présidence syrienne, les frappes américaines «renforcent la détermination de la Syrie à frapper ces agents terroristes (ndlr: les insurgés), à continuer à les écraser et à accélérer la cadence, où qu'ils soient sur le territoire syrien».

Ces frappes sont la première action militaire américaine directement dirigée contre le régime de Damas depuis le début en 2011 de la guerre en Syrie.

Ce conflit a fait plus de 320 000 morts et jeter des millions de personnes sur les routes.