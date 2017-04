Paraplégique, elle est forcée de vivre avec 110 $ par mois

Une jeune femme paraplégique vient d'apprendre que son aide gouvernementale est coupée en raison de son nouveau statut de conjoint de fait. Le couple de Québec est maintenant confronté à des choix déchirants.

«Ce n’est pas normal que parce que je travaille ou parce que je veux rester ici pour l'aider parce que je l'aime, l’État me force quasiment à m’en aller d’ici», soutient Hugo Gauthier.

Le jeune homme ne voudrait surtout pas quitter sa conjointe qu'il soutient chaque jour dans sa maladie, le spina-bifida. Caroline Morin n'a plus l'usage de ses jambes, elle clouée à un fauteuil roulant.

«J'ai reçu une belle lettre disant: "Nous avons décidé de couper votre chèque d'aide sociale parce que vous êtres en couple"», raconte-t-elle.

Le nouveau chèque de Caroline n’est que de 110 $.

«Je recevais, avant qu'ils me coupent, 954 $ par mois, explique-t-elle. C'est sûr que j'ai un HLM, je ne paie pas beaucoup, mais après le loyer, le service Bell, mes médicaments, mes produits personnels qui me servent pour mes problèmes de santé, l'épicerie...»

«On vivait ensemble pour réussir à s'en sortir mieux puis ça, ça arrive!», dénonce son conjoint

Hugo, lui, travaille comme livreur pour un restaurant, gagne 14 000 $ après impôt par année. Il est impossible pour eux de joindre les deux bouts.

«Ils ne prennent aucune de mes dépenses en considération, juste les revenus, ajoute l’homme. Je n'y arrive pas, on doit se nourrir dans les banques alimentaires.»

S’il demandait de l'aide sociale, il pourrait obtenir une somme plus élevée, mais il veut continuer à travailler. Il tente donc d'avoir un gagne-pain plus payant, mais dans ce cas, Caroline perdra entièrement sa prestation.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale explique que c'est le revenu de l'ensemble du ménage qui est calculé. Il invite le couple à faire réviser sa situation et s’il se sent lésé des recours sont possibles.

«Je pense que l'État pourrait faire un peu plus pour l'aider, conclue Hugo Gauthier. Ce n’est pas comme-ci elle avait choisi d'être handicapée. Ce n’est pas sa faute, ce n’est pas un choix.»