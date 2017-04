Place au Forum sur le manufacturier innovant

Le Palais des congrès de Montréal accueille vendredi le Forum sur le manufacturier innovant en présence du premier ministre Philippe Couillard.

Par manufacturier innovant, on entend plus précisément l’automatisation, la robotisation et la réalité virtuelle.

Les experts estiment que l’avenir du secteur manufacturier au Québec passe justement par ce virage vers la technologie.

TVA Nouvelles annonçait plus tôt cette semaine que l’enveloppe budgétaire provinciale de 825 millions $ sur trois ans consacrée à l’innovation a déjà permis la création de 4600 emplois au cours de la dernière année dans le secteur manufacturier.

Près de la moitié de l’enveloppe, soit 400 millions $ ont déjà été dépensés auprès de 220 entreprises différentes.

Le Forum est organisé conjointement par la Chambre de commerce du Grand Montréal et Investissement Québec.