Premier titre solo pour Harry Styles, chanteur de One Direction

Membre le plus médiatique du groupe britannique au jeune public One Direction, Harry Styles a sorti vendredi son premier titre solo, «Sign of the Times», de facture classique qui évoque les ballades rock des années 70.

Sans rapport apparent avec la chanson emblématique de Prince, qui avait le même titre, le morceau est résolument minimaliste, avec une longue intro mêlant piano et voix seuls.

Harry Styles (23 ans) n'hésite pas à faire monter sa voix dans les aigus, sur un rythme lent, accompagné par des choeurs, visiblement inspiré par le style «glam rock» des années 70, incarné notamment par David Bowie.

«Sign of the Times» a été réalisé avec la collaboration du producteur américain Jeff Bhasker, qui a travaillé avec Kanye West et Taylor Swift.

La maison de disque Columbia Records a indiqué qu'une vidéo accompagnerait bientôt le morceau, tournée sur l'île de Skye, en Ecosse, par le réalisateur français Yoann Lemoine, qui a déjà travaillé avec Katy Perry et Taylor Swift.

Avec sa longue chevelure, son goût affirmé pour la mode et ses airs étudiés de mauvais garçon, Harry Styles s'est imposé comme le visage le plus connu du groupe One Direction.

Adulé de nombre d'adolescents, le groupe a sorti cinq albums en cinq ans avant de faire une «pause», selon les termes de ses membres, fin 2015, juste après la sortie de son dernier opus, «Made in the A.M.».

Porté par une musique pop enjouée, One Direction a vendu plusieurs dizaines de millions d'albums et rempli de nombreuses salles à travers le monde.

Harry Styles n'est pas le premier des cinq membres initiaux de One Direction à tenter sa chance en solo.

Avant lui, Zayn Malik, l'autre membre vedette du groupe qu'il avait quitté en mars 2015, a sorti un album complet fin mars 2016, avec un son plus adulte que celui de One Direction, qui a rencontré le succès, à une moindre échelle néanmoins que son groupe d'origine.

Deux autres membres du groupe, Niall Horan et Louis Tomlinson, ont, eux aussi, sorti un titre solo, l'an dernier.