Procès Labranche: une vidéo troublante présentée en cour

Le procès de William Labranche, accusé d’avoir violenté et agressé sexuellement deux anciennes compagnes, s'est poursuivi vendredi au palais de justice de Trois-Rivières avec le dépôt de nouvelles preuves.

Dans une vidéo de surveillance captée dans un Tim Hortons le 20 avril 2015, on peut apercevoir le suspect s’en prendre violemment à sa deuxième présumée victime.

Sous les yeux des employés, William Labranche tente par tous les moyens de forcer la jeune femme à monter dans une voiture. Pendant qu'une employée compose le 911, la victime se débat avec l'énergie du désespoir.

Un codétenu de Labranche témoigne

Un ex-détenu de la prison de Trois-Rivières, qui a côtoyé William Labranche lors de son séjour en prison, a confirmé le caractère dominateur de l'accusé et a soutenu qu’il n’a aucun respect pour les femmes.

«Pour lui, elles sont des salopes, des chiennes, des vaches et des putains. C'est une personne qui est narcissique et sévère. Sa cellule doit être propre et il ne tolère pas le magouillage, parce qu'il ne tolère pas de se faire virer sa cellule à l'envers après une fouille. Il a du caractère! Si tu ne respectes pas ce qu'il dit, bien il va s'arranger pour que tu sortes de sa cellule», a expliqué l'ex-détenu.

William Labranche fait face à 38 chefs d'accusation pour des actes commis à l'encontre de deux anciennes compagnes. Il est notamment accusé de voies de fait, d'agressions sexuelles armées et d'avoir proféré des menaces.

Le procès du suspect de 23 ans se poursuit à Trois-Rivières. L’homme devrait être appelé à présenter son témoignage le 25 avril prochain.