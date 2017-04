Rémunération en hausse chez Québecor

L’ex-président et chef de la direction de Québecor, Pierre Dion, a touché une rémunération de près de 11 millions $ l’année dernière, précise la circulaire à l’intention des actionnaires rendue publique hier.

En plus d’un salaire de base de 1,3 million, M. Dion, qui a cédé les rênes de l’entreprise à Pierre Karl Péladeau en février dernier, a aussi touché des primes de 2,28 millions en raison des bons résultats financiers de l’entreprise.

M. Dion a également bénéficié de 7,2 millions sous forme d’incitatifs à long terme rattachés à la performance de Québecor au cours des années 2014 à 2016. «L’action de Québecor s’est appréciée de 51 % pendant la période où M. Dion a été à la direction», souligne Martin Tremblay, le vice-président, Affaires publiques de Québecor.

Québecor est l’entreprise qui a le mieux performé en bourse parmi les firmes de télécommunications canadiennes au cours de cette période, ajoute-t-il.

Le chiffre d’affaires de la société a atteint 4,02 milliards en 2016, une hausse de 3,2 % par rapport à l’année précédente.

Pierre Dion avait également droit au paiement d’une indemnité de 7,2 millions à la suite de son départ de la direction, qui lui sera versée en trois versements, de 2017 à 2019. Aujourd’hui membre du conseil d’administration de Québecor, en plus d’être président du c.a. de Québecor Média, M. Dion a renoncé à recevoir une rémunération pour ses responsabilités à titre d’administrateur, jusqu’à l'assemblée annuelle de mai 2019.

Les hauts dirigeants de la société ont tous bénéficié d’une hausse de leur rémunération, qui s’élève désormais à 21,7 millions.

Rappelons que le 16 février dernier, Québecor a annoncé d’importants changements à la direction de l’entreprise. Pierre Karl Péladeau a repris la fonction de président et chef de la direction de Québecor et Québecor Média. M. Dion a quant à lui été nommé président du conseil d’administration de Québecor Média et membre du conseil d’administration de Québecor.

L’assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 11 mai prochain à Montréal.

Le titre de Québecor a clôturé à 41,17 $.