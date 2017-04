Sa femme, sa fille et sa belle-fille tuées dans un accident

On va célébrer demain les funérailles de deux des trois victimes de la tragédie routière survenue le 27 mars dernier à Beaupré. Amélie Defoy 19 ans, Vanessa Bourget 25 ans et Louise Bourget 52 ans perdaient alors la vie.

Un drame épouvantable que tente de surmonter Guy Defoy, qui perdait le soir de l'accident sa fille, sa conjointe et sa belle-fille.

«Tous les matins, je me levais, j'allais réveiller ma fille, raconte-t-il. Et ma blonde était à côté de moi. Là, je me retrouve, pour demain, je n'ai plus rien. La maison est vide. C'est dur.»

Ce qui ajoute au drame, c'est que l'accident est survenu à deux coins de rue de la résidence de M. Defoy qui les attendait tous pour le souper.

«J’entendais ma fille crier ici, je l’entendais», relate l’homme, dévasté.

Il espère bientôt comprendre les circonstances exactes de l'accident.

«J'ai hâte d'avoir... de savoir comment l'accident est arrivé, dit-il. J'aimerais ça, avoir des réponses.»

La tragédie est survenue sur la route 360 dont la sécurité est pointée du doigt par le maire de la municipalité de Beaupré. Il réclame notamment que la limite de vitesse soit diminuée de 80 à 70 km/h. Guy Defoy espère que le ministère des Transports va se pencher sur cette question.

«Il faudrait qu'ils diminuent la vitesse, soutient-il. Ça roule, c'est l'enfer.»