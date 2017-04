Sa tête coincée dans les portes du métro, aucun passant ne lui vient en aide

Une femme est restée la tête coincée entre deux portes de wagon de métro pendant de longues secondes sans que les nombreux passants qui marchaient sur le quai ne lui viennent en aide, mardi à New York.

L’incident s’est produit sur l’heure du dîner dans une station du Bronx, selon ce qu’ont indiqué des responsables de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) au New York Daily News.

Le train était à son dernier arrêt et tout le monde avait quitté le wagon lorsque la femme aurait constaté qu’elle devait elle aussi sortir. En courant pour sortir, les portes se seraient refermées sur son cou.

Sur une vidéo captée par un passager d’un autre train situé en face, on peut voir que la dame reste dans cette fâcheuse position pendant plus d’une minute sans que personne n’intervienne. La séquence, publiée sur Instagram, a été abondamment visionnée et commentée, soulevant l'indignation de plusieurs internautes.

Heureusement, quelques instants plus tard, une employée de la MTA a utilisé un outil pour débloquer la porte et ainsi, dégager la pauvre passagère. Elle lui aurait ensuite demandé si elle souhaitait obtenir une assistance médicale, mais la femme aurait refusé.

La MTA a également confirmé que le train n’aurait jamais pu repartir puisque les portes n’étaient pas complètement fermées.