U2 sur le prochain album du rappeur Kendrick Lamar

Le rappeur Kendrick Lamar lance son nouvel album le 14 avril. Surprise, les vétérans du rock U2 y sont crédités.

Les informations dévoilées par l'artiste américain ont révélé vendredi la présence de Bono, le leader charismatique du groupe U2, sur son quatrième opus encore sans nom. Le chanteur de rock est mentionné sur la chanson n°11 sous son vrai nom, Paul Hewson.

Ce crédit peut soit indiquer une nouvelle chanson du rappeur en collaboration avec le groupe U2, soit révéler que Kendrick Lamar s'est inspiré d'un titre déjà existant des rockeurs irlandais, eux-même en préparation d'un nouvel album.

Deux jours après la sortie prévue de ce quatrième album, l'artiste multirécompensé aux Grammy Awards en 2016 montera sur la scène du festival Coachella, le grand événement musical californien.

Kendrick Lamar a récemment sorti une chanson dans laquelle il se vantait de la sortie de cet opus, avertissant ses rappeurs rivaux : «Vous avez tous eu jusqu'au 7 avril».

Mais il n'a finalement pas publié l'album vendredi comme prévu. Le rappeur a dévoilé à la place des informations de précommande pour les 14 chansons, encore sans titres.

Le chanteur britannique James Blake, les Canadiens BadBadNotGood et les producteurs de rap Top Dawg et 9th Wonder sont également crédités sur l'album.

Le dernier album studio de Lamar, «To Pimp a Butterfly», a été largement récompensé à sa sortie en 2015 pour ses réflexions lyriques et son expérimentation musicale, sa chanson «Alright» devenant un hymne non officiel du mouvement afro-américain «Black Lives Matter».

Le rappeur avait lancé l'année dernière à la surprise générale «Untitled Unmastered», un album de démos de ses sessions d'enregistrement.