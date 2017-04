Un embâcle de 5 kilomètres s'est formé sur la rivière Nicolet

Un embâcle de cinq kilomètres de long qui s’est formé sur la rivière Nicolet a causé des inondations à Victoriaville, vendredi, mais cette crue printanière n’inquiète guère les résidents du secteur.

Gérald Vigneault, un riverain, n'a pas cru bon de préparer ses valises. Voisin de la rivière Nicolet depuis une trentaine d'années, il est habitué de voir des embâcles se former devant chez lui.

«Il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. La glace, en amont de la rivière, il n'y en a plus. C'est juste en bas ici, un embâcle qui s'est créé ici il y a à peu près trois semaines, un mois. Ça bloque l'eau, et elle sort dans la rue. Tout ça parce que la glace ne veut pas descendre. Moi, je suis tellement habitué à ça, ça ne me dérange plus», a expliqué M. Vigneault.

«On met une emphase particulière sur la surveillance, mais présentement, il n’y a absolument rien d'alarmant», a expliqué Dany Beaurivage, du Service de la sécurité publique de Victoriaville.

À 21 heures jeudi soir, la situation était pourtant critique. Les autorités ont fermé la rue Pellerin puisque, comme chaque année, la rivière est sortie de son lit.

«Tous les ans, les riverains sont obligés de se préparer en conséquence et se demander si l'eau va encore rentrer dans la maison, a expliqué un citoyen. Au Québec, le printemps, c'est chaque année. Ça fait 65 ans que je vis le printemps, et c'est tout le temps de même. On ne panique pas avec ça.»

Les riverains ont reçu un avis de pré-alerte. Aucune résidence n'a été évacuée.

Bien que le niveau de l'eau soit stable ou en diminution, les autorités restent en mode veille et surveillent d'heure en heure l'état de la situation.