Un pompier veut créer la journée nationale du jouet

S’il n’en tient qu’au pompier Mario Gagnon, le 4e samedi de novembre deviendra le jour national du jouet à la grandeur du pays dès l’automne prochain.

Partout au Canada, cette journée servirait à tenir des collectes de jouets, à quelques semaines de Noël, afin de les redistribuer aux enfants dans le besoin.

L’automne prochain, M. Gagnon tiendra la 30e édition de sa collecte de jouets annuelle. Bon an, mal an, les pompiers de Saguenay reçoivent entre 15 000 et 20 000 jouets qui sont ensuite redistribués.

Au moins 370 000 jouets ont déjà transité par la caserne de Chicoutimi-Nord avant d’être remis à plus de 100 000 enfants au cours des trois dernières décennies.

Le député fédéral Denis Lemieux a apporté son appui au généreux pompier en entreprenant des démarches au Parlement afin que la journée nationale du jouet devienne réalité.