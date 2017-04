De plus en plus d’Ontariens choisissent de mourir à domicile

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir en juin 2016, de plus en plus d’Ontariens en phase terminale décident de s’éteindre entourés des leurs, à domicile.

Selon des statistiques publiées par le «Ottawa Citizen», 305 suicides assistés ont été pratiqués dans la province entre juin 2016 et la fin du mois de février 2017. Du nombre, 168 ont eu lieu dans des hôpitaux, tandis que 110 ont été réalisés dans des résidences privées.

Les chiffres montrent toutefois que de plus en plus d’Ontariens optent pour obtenir une aide médicale à mourir à la maison. À Ottawa, sur 18 cas d’euthanasie en 2016, 14 étaient survenus à l’hôpital. Or, en date du 23 mars, on comptabilisait 42 suicides assistés à Ottawa – incluant ceux de 2016 –, dont 15 hors des murs des hôpitaux.

Cette augmentation serait, en partie, attribuable aux efforts de la communauté et des hôpitaux. Selon Susan Desjardins, de la section ottavienne de Mourir dans la dignité, les hôpitaux ont développé une expertise et font un effort pour rejoindre les personnes désirant recevoir une aide médicale à mourir à la maison.