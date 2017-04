Frappé par un policier, un Torontois obtient 80 000 $

Mutaz Elmardy, un Torontois d’origine soudanaise, a obtenu un dédommagement de 80 000 $ de la part de la police de Toronto pour une arrestation musclée apparemment motivée par les préjugés raciaux de deux patrouilleurs, a rapporté le «Toronto Star».

Le 15 janvier 2011, M. Elmardy rentrait chez lui lorsqu’il a été dépassé par une voiture de police. L’un des officiers, qui a affirmé avoir eu le «pressentiment» qu’il violait ses conditions de remises en liberté, a décidé de faire demi-tour pour aller interroger l’homme.

Les deux agents auraient alors demandé à Mutaz Elmardy de s’identifier et de leur montrer ses mains, qu’il gardait dans ses poches. La confrontation a dégénéré, au point où les policiers ont projeté l’homme au sol, l’ont menotté, lui ont donné deux coups au visage et l’ont laissé par terre, sur la glace, les mains exposées au froid, pendant plus de 20 minutes.

Dans une décision rendue en 2015, la justice avait reconnu que le Torontois avait été arrêté illégalement et lui avait octroyé un montant de 27 000 $ guise de dédommagement.

Cependant, une décision en appel rendue récemment a permis de confirmer que l’homme avait bel et bien été victime de profilage raciale. Du coup, le montant de son indemnisation a été augmenté à 80 000 $.

«Il est vraiment content que la vérité ait triomphé vis-à-vis des véritables circonstances entourant sa détention illégale par la police», a réagi Andrew MacDonald, l’avocat de M. Elmardy, en entrevue avec le «Star».