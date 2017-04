Il traitait ses deux bambins comme des déchets

Un homme du New Hampshire a été condamné à 15 ans de prison vendredi pour avoir traité ses deux enfants, de deux et quatre ans, comme des «déchets».

James Grenier, de Manchester, a été arrêté l’année dernière après que les policiers eurent découvert ses deux bambins, un garçon et une fillette, recouverts d’excréments. Les petits baignaient littéralement dans leurs déjections, rapporte de site de la station de télé WMUR 9.

«Ils ont passé des nuits et des journées complètes dans leurs chambres, dénudés et grelottants, dans leur urine et leurs excréments», a expliqué la procureure de la poursuite, Sarah Warecki, pendant le procès.

«Les enfants ont été traités comme des déchets», a souligné la procureure.

La situation du garçon de deux ans était particulièrement pénible : il était constamment attaché à son lit. Le matelas était imbibé de déjections de bord en bord.

Après avoir obtenu sa peine de 15 ans de prison, Grenier, qui a plaidé coupable, a tenté d’expliquer à la juge présidant le procès qu’il aimait quand même ses enfants et qu’il regrettait la situation.

La juge Gillian Abramson ne l’a pas cru une minute. «Pourquoi avez-vous décidé d’avoir des enfants ? Vous auriez dû les aimer, les protéger et les éduquer. Vous êtes leur père, mais vous avez plutôt décidé de les torturer», a-t-elle dit.

L’épouse de l’homme, Samantha Grenier, fait face aux mêmes accusations. Elle doit subir son procès le mois prochain.

Les procureurs de la poursuite ont tenu à expliquer au journaliste de la station de télé qu’il serait inexact de dire que les enfants étaient traités comme des animaux, puisque Samantha Grenier s’occupait mieux de son chien que de ses petits.