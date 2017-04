«J’ai décidé de perdre du poids pour ce rôle» - Patrice Robitaille

En vedette dans la série policière «Victor Lessard», disponible sur Club illico, Patrice Robitaille déclare avoir tout fait pour rendre son personnage de sergent-détective le plus crédible possible. Rencontré récemment, l’artiste nous parle de son rôle et de ses projets.

Inspiré du roman à succès «Je me souviens», du prolifique auteur québécois Martin Michaud, la télésérie «Victor Lessard» met en scène un sergent-détective (Patrice Robitaille) et sa partenaire, Jacinthe Taillon (Julie Le Breton), qui tentent par tous les moyens de résoudre l’une des enquêtes les plus difficiles de leur carrière.

Bien que le personnage de Victor Lessard ait déjà fait l’objet de quatre polars (disponibles en librairie), Patrice Robitaille affirme ne pas en avoir lu un afin de se préparer pour son rôle.

«Dès le départ, on m’a demandé de ne pas lire les livres mettant en vedette Victor Lessard, car l’auteur et les scénaristes ont décidé de prendre certaines libertés dans l’écriture de la série par rapport à l’univers des romans. Il y a des choses qui ont été laissées de côté. De plus, on ne voulait pas que je me fasse une idée précise du personnage de Victor avant d’avoir lu le scénario. J’ai écouté la consigne en bon élève. Ce n’est qu’après cette aventure télévisée que je pourrai m’amuser à lire les livres.»

Un acteur dévoué

Afin d’avoir le physique de l’emploi, Patrice Robitaille a pris soin de modifier un peu son apparence. «J’ai décidé de perdre du poids pour ce rôle. Avec ma «shape» normale, je me voyais mal donner vie à un enquêteur tourmenté qui fume comme une cheminée. J’ai donc fait beaucoup de vélo avant les tournages et je me suis arrangé pour éviter les grignotines.»

Ayant arrêté de fumer depuis six ans, le comédien précise toutefois ne pas avoir renoué pour autant avec la cigarette. «Lors des tournages, je fumais des cigarettes de plateau qui ne contiennent presque pas de nicotine. Il n’y avait donc pas de danger.»

À noter que Patrice Robitaille s’est aussi laissé pousser la barbe pour son rôle. Par ailleurs, Patrice Robitaille affirme avoir eu bien du plaisir à tourner des scènes d’action. «Il y avait seulement une scène qui me chicotait en particulier, où je devais me retrouver dans l’eau à la mi-novembre. Heureusement, il a fait très beau cette journée-là et tout s’est finalement bien passé.»

Une amitié de longue date

Patrice Robitaille affirme avoir été choyé de travailler avec son amie Julie Le Breton. Rappelons que les deux acteurs ont fait partie, ces dernières années, de la distribution de la comédie «Les beaux malaises» à TVA. «Julie, c’est mon amie en dehors du travail. On s’est connus en 1999 et on a fait du théâtre ensemble. Elle est pour moi une amie, une partenaire et une confidente. C’était un bonheur de travailler avec elle sur «Victor Lessard», car on était là pour se soutenir l’un et l’autre dans cette aventure. Je n’aurais pas pu souhaiter avoir une meilleure partenaire de jeu.»

Entre la télé et le cinéma

Alors que la confirmation d’une seconde saison de «Victor Lessard» se fait toujours attendre, Patrice Robitaille se tiendra occupé dans les prochains mois. «Je reprendrai en mai les tournages de la série «L’imposteur», dans laquelle j’incarne le chef de police, qui est l’amant du personnage de Marc-André Grondin. Je n’ai pas encore lu le scénario. De plus, je suis en train de tourner dans le film «Junior Majeur», dans lequel je tiendrai le rôle d’un entraîneur de hockey. En marge, on pourra me voir cet été dans le long métrage «De père en flic 2», dans lequel je joue un petit rôle. Pour l’instant, j’en profite surtout pour me reposer», conclut-il.

La série «Victor Lessard» est actuellement disponible en exclusivité sur Club illico.