La légalisation de la marijuana inquiète les propriétaires de logements

Les trois quarts des propriétaires d'immeuble de logements sont préoccupés par à une éventuelle légalisation du cannabis à des fins récréatives.

Dans une proportion encore plus élevée, ils ne font pas confiance aux autorités pour faire respecter aux locataires une norme permettant d'en cultiver, selon un sondage réalisé par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

«Il y a des problèmes. Il y a des risques concernant la production», souligne Hans Brouillette, directeur des affaires publiques de la CORPIQ, en entrevue avec TVA Nouvelles. «Est-ce qu'on pourrait permettre la production à domicile comme c'était recommandé par le groupe de travail sur la légalisation qui avait remis ses recommandations, son rapport en décembre au gouvernement fédéral? Alors des questions de dommages au logement, bien sûr, la production implique de l’humidité, des fois aussi c'est des systèmes électriques plus ou moins dangereux pour le feu.»

Selon un sondage, 30% des propriétaires se disent plutôt inquiets, alors que 42% sont même «très inquiets».

Les odeurs, les dommages au logement, ainsi que le comportement des locataires ou de leurs invités sont des facteurs.

«Évidemment, les plaintes des locataires, ça, c'est une grande préoccupation, mentionne M. Brouillette. Déjà, on le voit avec la cigarette, la fumée circule dans les immeubles, des locataires s'en plaignent, alors imaginez, en plus, si on permettait la légalisation, si on permettait de consommer de la marijuana dans les logements, il y aurait certainement beaucoup plus de plaintes encore.»

De plus, 81% des propriétaires n'ont aucune confiance envers la police pour faire respecter les règlements, un taux qui baisse à 94% concernant la Régie du logement.