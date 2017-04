La perte de poids d'Oprah Winfrey rapporte

Oprah Winfrey, la reine de la télévision américaine, a récemment publié «Cuisine, santé, bonheur», un livre regroupant les recettes alléchantes qui l’ont aidée à retrouver sa taille de guêpe. Une idée en or qui prouve que la femme d’affaires sait joindre l’utile à l’agréable.

Oprah a toujours entretenu une relation amour-haine avec la nourriture. «J’ai lutté toute ma vie contre elle. Je l’ai utilisée comme drogue de prédilection et comme source de réconfort», a-t-elle confié à un journaliste du quotidien «Newsday».

Au début de la soixantaine, l’animatrice a entrepris de redécouvrir le plaisir de bien manger sans se priver. «Il s’agit de faire des choix judicieux et de mieux connaître notre personnalité et nos désirs», a-t-elle affirmé. La star aurait-elle trouvé la recette gagnante? Près de deux ans après avoir entrepris un régime amaigrissant, elle affiche une vingtaine de kilos en moins et respire la santé en page couverture de son livre de recettes, dont le succès est presque assuré.

En plus de joindre les rangs de Weight Watchers, l’animatrice a déboursé 43,2 millions de dollars pour acquérir 10 % des parts de la compagnie, en 2015. Elle s’est aussi associée au géant Kraft Heinz pour élaborer une nouvelle gamme de repas santé. Ces investissements rentables permettront à Oprah de bénéficier directement de l’affluence de nouveaux clients provoquée par sa métamorphose spectaculaire.

«Quand je tombe sur quelque chose d’utile ou sur quelque chose qui m’apporte du plaisir, du réconfort ou de la facilité, je veux que les gens le découvrent afin qu’ils puissent en tirer profit à leur tour. C’est ainsi que l’idée d’un livre de recettes m’est venue», a-t-elle déclaré au magazine «People», en ajoutant qu’il s’agissait d’une forme d’autobiographie gourmande. «J’y raconte l’histoire de ma vie, les leçons que j’ai apprises et les découvertes que j’ai faites à travers la nourriture.»

Un livre de recettes proposant des plats simples magnifiquement illustrés et des anecdotes touchantes était un pari gagné d’avance pour la star.

L’importance du paraître

Oprah Winfrey ne s’en cache pas: elle a été victime de discrimination à cause de son poids. «Ce n’est pas politiquement correct de le dire, mais je pense que c’est le dernier préjugé qui subsiste dans notre société. Les gens en surpoids sont continuellement victimes de discrimination. J’ai été en surpoids et j’ai aussi atteint mon poids santé. Le traitement qu’on me réservait n’était pas le même», a-t-elle raconté à «Newsday».

Aujourd’hui âgée de 63 ans, elle peut enfin savourer pleinement sa maîtrise de l’être... et du paraître. «J’ai perdu suffisamment de poids pour que mon conjoint puisse me soulever et me porter jusqu’à la piscine!» s’est-elle réjouie lors de son entrevue avec «People».

Ses trucs minceur

L’animatrice a livré les secrets de son succès lors d’une conférence téléphonique avec de fidèles abonnés de Weight Watchers. En voici un aperçu.

1. Privilégiez le poisson et les fruits de mer

Oprah minimise sa consommation de poisson gras, comme le saumon, et elle opte le plus souvent possible pour des crevettes et de la morue. «Les fruits de mer sont vos amis!» a assuré l’animatrice.

2. Habillez la courge spaghetti

«Présentée seule, elle ressemble au spaghetti, mais elle n’en a ni le goût ni la texture», a-t-elle admis. Elle conseille d’y ajouter une portion de pâtes à la courge pour rendre le tout plus satisfaisant.

3. Trichez avec la purée

La purée de pommes de terre ne figure pas au menu des régimes amaigrissants, au grand dam des amateurs de «comfort food». Pour déjouer les calories, Oprah prépare une purée de chou-fleur, dans laquelle elle incorpore une seule patate.

4. Buvez de l’eau

La femme d’affaires ne raffole pas de l’eau fraîche, mais elle s’efforce d’en boire un maximum, quitte à l’aromatiser avec des fruits frais, une tranche de gingembre ou une goutte de vanille.