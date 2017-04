«La Voix»: les coachs font le point sur leur équipe

À la veille des chants de bataille où les équipes vont se finaliser pour les directs, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe, Marc Dupré et Éric Lapointe font le point sur leurs bons coups durant les duels et sur les candidats qui les ont impressionnés.

Isabelle Boulay

Le duel le plus surprenant : Rose Langis vs Louis-Paul Gauvreau

«Rose était une évidence pour faire un duel face à Louis-Paul, c’est celle qui avait le plus de chien. Je savais que j’avais deux forces ensemble. Mais c’est toujours étonnant de travailler avec quelqu’un qui fait du death métal. C’était un peu l’inconnu pour moi, mais je me suis aperçue que j’avais quand même de l’espace pour travailler avec lui. Je suis juste déçue que Rose n’ait pas été volée.»

Consciente d’avoir fait des choix qui ont provoqué des réactions mitigées sur les réseaux sociaux, Isabelle ne veut pas se justifier.

«Je comprends tout à fait la réaction des gens. Mais je constate aussi qu’il y a une ouverture du public vis-à-vis des gens qui font de la musique différemment. Alexandre est, par exemple, quelqu’un qui me touche profondément. Il y a quelque chose dans sa voix d’extrêmement fragile, mais ça ne s’explique pas l’effet qu’une voix provoque sur nous. Ce que je sens chez Alexandre comme chez Louis-Paul, c’est beaucoup de sincérité. La voix de Louis-Paul est très solide, celle d’Alexandre est plus ténue et fragile, mais les deux se démarquent à leur façon.»

Pierre Lapointe

Le duel le plus surprenant : Karimah Marshall vs Athena Holmes

«Elles ont beaucoup travaillé leur côté. Je leur avais donné un défi de taille. Pour moi, la chanson de Céline, ¨D’amour ou d’amitié¨, est une des plus grandes chansons francophones. Je la trouve très belle, d’autant plus quand on connaît l’histoire derrière. Eddy Marnay avait décidé de parler de la relation un peu ambigüe entre Céline et René. Je trouve que c’est aussi le rôle d’une chanson de parler d’une émotion taboue. Karimah et Athena ne connaissaient pas cette chanson, et elles l’ont approchée avec un regard très intéressant. L’une est arrivée avec une version guitare-voix, l’autre avec des sons plus électro, et on a décidé de jumeler les deux. C’est une version que j’écoute encore chez nous.»

Pierre Lapointe se réjouit de voir qu’il y a encore 10 candidats de son équipe originale qui sont encore dans l’aventure avant les chants de bataille.

«C’est une grande fierté. Jay Lavigne est, par exemple, un phénomène en soi. De voir un gars qui n’a jamais chanté en public et qui arrive à avoir ce parcours, c’est assez phénoménal. Je suis très heureux qu’il ait été volé. D’un autre côté, Rebecca Noelle est vraiment une très grande voix. Je me suis peinturé dans le coin en la mettant contre Hanorah. Les deux étaient de force égale, mais j’ai été obligé de trancher. C’était d’ailleurs très drôle de voir Stéphanie Boulay pleurer quand Rebecca a été volée. On est très impliqués avec les participants.»

Marc Dupré

Le duel le plus surprenant : Madmoiselle vs Brandon Mignacca

«Brandon m’a surpris par sa grande technique. Il a fallu qu’il se trouve dans ce duel et qu’il accède à un niveau plus élevé. Madmoiselle est une fille hyper talentueuse et il aurait pu se perdre à côté d’elle. Il est moins flamboyant et il a dû sortir la bête en lui. C’est la beauté des duels. N’importe quel candidat peut nous surprendre en allant puiser quelque chose en lui qui va faire qu’il va passer en avant. C’est un des duels que j’ai adorés cette saison.»

S’il sait qu’il a une équipe relativement forte en vue des directs, Marc Dupré a besoin des chants de bataille pour confirmer certaines choses sur plusieurs candidats.

«Parfois, ce n’est pas une question de talent, mais de savoir s’ils sont prêts. Je travaille avec eux, je vois comment ça se passe en répétition, ce qu’ils donnent pendant leur duel. Même quelqu’un qui gagne son duel, il y a parfois des choses qui se sont passées qui nous font dire qu’on a besoin de les réentendre. J’ai aussi besoin de voir comment travaillent les deux candidats volés. Les chants de bataille permettent de confirmer des doutes ou des interrogations. C’est aussi une chance de plus de chanter devant tout le monde. Personnellement, si j’étais dans cette aventure, je serais bien content d’aller aux chants de bataille.»

Éric Lapointe

Le duel le plus surprenant : Ludovick Bourgeois vs Anthony Monderie Larouche

«Ludovick m’a surpris et impressionné par sa générosité. En duel, il faut faire des compromis pour accommoder l’autre. Ludovick a été très bon joueur, il a prouvé qu’il avait un très bon contrôle sur sa voix en baissant les harmonies pour se mettre au niveau d’Anthony. J’ai pu constater qu’il a vraiment l’oreille absolue, ce qui est un avantage pour lui. Dans un autre duel, Désirée ne m’a pas nécessairement surpris, mais elle a démontré qu’elle avait une constance au niveau de la livraison de l’émotion. Elle a vraiment une voix troublante et magique.»

Éric Lapointe s’est félicité d’avoir demandé à Michel Pagliaro d’être le mentor de son équipe.

«Pag est un homme de peu de mots, mais quand il s’exprime, c’est parce qu’il a quelque chose de pertinent à dire. Quand il évoque les points faibles, c’est toujours constructif. Il a une façon directe de s’exprimer. Ça fait bien mon affaire parce qu’on a peu de temps pour travailler avec les candidats. On a aussi beaucoup ri, j’adore son sens de l’humour. Je pense que les candidats ont bien apprécié ses commentaires.»