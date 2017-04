Le public est invité à rendre un dernier hommage à Janine Sutto

Le public pourra rendre un dernier hommage à la comédienne Janine Sutto à l’hôtel de ville de Montréal où une chapelle ardente sera tenue dimanche.

Mme Sutto est décédée de mort naturelle le 28 mars dernier à l’âge de 95 ans.

«Janine Sutto, à qui j'ai pu remettre le titre de citoyenne d'honneur de la métropole, était l'une des plus grande comédienne de sa génération, a déclaré le maire Denis Coderre dans un communiqué. Elle a su transmettre sa passion et son amour du théâtre et elle a définitivement marqué le paysage culturel de Montréal et du Québec.»

Le maire invite la population «à venir la saluer une dernière fois, à lui rendre un hommage à la hauteur de ce qu'elle a accompli et de ce que représentait cette grande dame pour nous tous».

Le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal sera donc ouvert au public à cette occasion de de 10h à 18h. Entre 9h30 et10 h, l’endroit sera réservé aux parents et amis de la défunte pour un hommage privé.

Les funérailles officielles de Janine Sutto auront lieu à l’église Saint-Germain d’Outremont, lundi, à 14h.