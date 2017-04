Trudeau en France pour le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy

Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, ont quitté Ottawa pour la France samedi dans le cadre d’une visite officielle de moins de 48 heures dans le cadre du 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy.

Le couple devait arriver à Lille tard samedi soir, avant d’entamer en fin de matinée, dimanche, un programme serré devant le mener dans les hauts lieux de la région où les soldats canadiens se sont démarqués au cours de la Première Guerre mondiale et où plusieurs milliers sont morts. Durant cette guerre, en France, plus de 11 000 soldats canadiens ont été portés disparus et présumés morts, sans sépulture connue.

À l’hôtel de ville d’Arras, le premier ministre assistera d’abord à la cérémonie du Coquelicot de la Paix, avant de rencontrer le président français, François Hollande avec lequel il aura un dîner de travail.

Par la suite, en compagnie de M. Hollande, Justin Trudeau se rendra au cimetière de Cabaret-Rouge, dans la commune de Souchez, où reposent des Canadiens tués durant la bataille de la crête de Vimy.

Le premier ministre et son épouse iront ensuite au Centre d’accueil et d’éducation de Vimy – inauguré ce samedi -, puis visiteront les tranchées et tunnels sur le site du Mémorial national du Canada. Vers la fin de l’après-midi, ils participeront à la cérémonie commémorative soulignant le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy qui a eu lieu du 9 au 12 avril 1917.

En soirée, en guise de dernière activité officielle de la journée, le premier ministre Trudeau et le gouverneur général du Canada, David Johnston, tiendront une réception au Centre d’accueil et d’éducation de Vimy.

Lundi, après un arrêt à Arras, M. Trudeau et Mme Grégoire Trudeau se rendront à Deauville, en Normandie, puis à Courseulles-sur-Mer, une commune à proximité, où ils visiteront notamment le Centre Juno Beach, un musée interactif où l'on peut s'informer sur le rôle joué par le Canada au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Le premier ministre et Mme Grégoire Trudeau iront aussi au Cimetière de guerre canadien à Bény-sur-Mer, à quelques kilomètres au sud de Courseulles-sur-Mer, où ils déposeront des fleurs et observeront un moment de silence à la Croix du Sacrifice.

Le couple reprendra l’avion vers 18 h 30, lundi, à Deauville pour revenir au Canada.