Un astéroïde passera «près» de la Terre le 19 avril

La NASA a annoncé que l’astéroïde «2014 JO25» passera près de la Terre, à une distance de plus d’un million de milles, le 19 avril. Si des astéroïdes passent à proximité régulièrement, cela fait 13 ans que les scientifiques en ont vu un aussi gros à cette distance.

L’astéroïde est d’une grandeur de 650 mètres, soit l’équivalent de six terrains de football.

La distance entre cet astéroïde et la Terre représente 4,6 fois celle entre notre planète et la Lune. Il sera possible de l’observer à l’aide d’un télescope ou en ligne.

En 2004, Toutatis, d’une taille de cinq kilomètres, était passé à une distance équivalente à quatre fois celle de la Lune.

Les chances de collision entre «2014 JO25» et la Terre sont absolument nulles.