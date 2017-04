Un dépassement très téméraire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un camionneur qui circulait sur la route 169 dans le petit parc des Laurentides, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été témoin d’un dépassement très téméraire de la part d'un automobiliste vendredi.

Les images filmées par sa caméra de tableau de bord ont été envoyées à TVA Nouvelles.ca. Il a voulu dénoncer les agissements de l’automobiliste qui a fait ce dépassement illégal.

Vers 16h45, le camionneur circulait sur cette route lorsqu’une camionnette noire l’a dépassé en franchissant une ligne double. Sur les images, on peut apercevoir un autre automobiliste qui a dû emprunter l’accotement pour laisser le champ libre au conducteur fautif et éviter un accident.

Le camionneur, qui a préféré garder l'anonymat, signale que «de plus en plus de camionneurs possèdent ce type de caméra, non pour jouer à la police, mais pour se protéger en cas d’accident».

Circulant fréquemment aux États-Unis, il rappelle que ce «200$ est un bon investissement pour se protéger contre les poursuites».

Selon l’article 326.1 du Code de la sécurité routière, tout dépassement illégal est passible d’une amende de 200$ plus les frais d’administration ainsi que trois points d’inaptitude.

«Si la preuve est circonstante, il se pourrait que l’automobiliste fautif soit accusé de conduite dangereuse», rappelle Christine Coulombe, porte-parole de la Sûreté du Québec.