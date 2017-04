Un malvoyant tombe sur les rails et est sauvé par des passagers

Des passagers en attente de leur train à Atlanta ont sauvé la vie à un pauvre homme malvoyant qui est tombé sur les rails par accident et qui ne pouvait se sortir seul de ce mauvais pas.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

«J’ai entendu des gens crier. En me rapprochant, j’ai réalisé qu’ils criaient à l’aide», a raconté à CNN Daniel Summers.

L’événement est survenu à la station Five Points Marta d’Atlanta, aux États-Unis, jeudi matin. Dans sa chute, l'homme s’est cassé la cheville, l’empêchant de se déplacer.

«Je pensais qu’il y avait une bombe ou quelque chose du genre, parce que tout le monde criait, raconte un témoin, Jason Molineaux. En arrivant aux rails, j’ai vu cinq ou six personnes pointer l’homme.»

N’écoutant que leur courage, deux bons samaritains, dont M. Summers, sont descendus sur les rails pour lui sauver la vie, avant qu’un train n’arrive.

«J’ai regardé autour et je me suis dit "Il n’y a pas de policier. Il n’y a que moi. Est-ce que je dois être celui qui saute?" Je ne me souviens pas d’avoir regardé si un train arrivait. Mais je me souviens avoir regardé les rails. Et j’ai juste sauté», raconte M. Summers