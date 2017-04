Un porte-avions américain en direction de la péninsule coréenne

Un porte-avions américain et sa flotte font route vers la péninsule coréenne samedi, a confirmé le porte-parole du commandement américain dans le Pacifique, en mentionnant la menace nucléaire nord-coréenne.

«Le commandement américain dans le Pacifique a ordonné au groupe aéronaval autour du porte-avions USS Carl Vinson d'être à disposition et présent dans l'ouest du Pacifique, et ce par mesure de précaution», a déclaré son porte-parole, le commandant Dave Benham, à l'AFP, en précisant que «la menace numéro un dans la région reste la Corée du Nord, en raison de son programme de missiles irresponsable, déstabilisateur et imprudent, et de la poursuite (de ses recherches) en vue de disposer d'armes nucléaires».

Samedi, la Corée du Nord a qualifié d'«acte d'agression intolérable» la frappe américaine sur une base aérienne syrienne.

Lors de la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et Donald Trump cette semaine, la Corée du Nord a été l’un des sujets les plus brûlants.

«Nous (...) sommes prêts à agir seuls si la Chine n'est pas capable de se coordonner avec nous» pour contrer les ambitions nucléaires de Pyongyang, qui violent le droit international, a déclaré le Secrétaire d'État américain Rex Tillerson depuis la résidence de Mar-a-Lago en Floride vendredi.

La Corée du Nord a mené cinq tests d'armes nucléaires, dont deux l'année dernière, et pourrait être en train d'en préparer un sixième, selon les analyses d'experts en imagerie satellitaire.

Elle n'a montré aucune volonté de freiner son programme de tests de missiles balistiques, ayant pour but ultime de pouvoir envoyer une charge nucléaire jusqu'aux États-Unis.