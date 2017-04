Centenaire de la bataille de Vimy: 20 000 personnes attendues

Quelque 20 000 personnes, dont une majorité de Canadiens, sont attendues dimanche au Mémorial national du Canada à Vimy (Nord de la France) pour le 100e anniversaire de cette bataille méconnue, événement majeur des célébrations autour du Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Plusieurs personnalités, à l'instar du premier ministre canadien Justin Trudeau, du Prince Charles et de ses deux fils, le duc de Cambridge William et le prince Harry, ou encore la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, assisteront à la cérémonie prévue en fin d'après-midi aux côtés du président français François Hollande et de son premier ministre Bernard Cazeneuve.

Cette offensive, qui avait marqué le début de la bataille britannique d'Arras (9 avril-16 mai 1917), a constitué un événement fondateur pour la jeune nation canadienne, devenue indépendante 50 ans plus tôt. Car pour la première fois les quatre bataillons canadiens, soit quelque 80.000 soldats jusque-là incorporés dans l'armée britannique, conduiront l'assaut sous leurs propres couleurs, gagnant ainsi leurs galons sur la scène internationale.

MM. Trudeau et Hollande inaugureront tout d'abord dans la matinée le «Coquelicot de la paix» sur la place des Héros d'Arras, en hommage aux morts et blessés durant la bataille d'Arras, soit quelque 100 000 hommes mis hors de combat côté britannique, et autant dans les rangs allemands.

Ils assisteront ensuite en fin d'après-midi à la cérémonie commémorative au Mémorial national du Canada, un espace de 100 hectares offert aux Nord-Américains en 1922 par la France reconnaissante, où sont attendues entre 18 000 et 20 000 personnes. Un record, cinq fois plus qu'à Verdun en mai dernier.

Celle-ci alternera représentations théâtrales, prestations musicales, en présence notamment d'Isabelle Boulay et de Coeur de Pirate, et prises de paroles.

William et Harry, qui ont tous deux servi dans les forces armées britanniques, déposeront personnellement une paire de chaussures sur la pyramide érigée par des jeunes Français et Canadiens pour symboliser les Canadiens morts au combat.

Au printemps 1917, les alliés, englués dans l'impasse d'une guerre de tranchées, planifient une nouvelle offensive massive: les Britanniques lanceront des attaques de diversion au nord, autour d'Arras, dès le 9 avril, tandis que les Français attaqueront une semaine plus tard les lignes allemandes au sud du front, au Chemin des Dames.

Préparée pendant des mois, l'offensive britannique repose sur un vaste réseau souterrain creusé par 400 tunneliers néo-zélandais sous Arras où se cacheront les soldats, permettant de préserver l'effet de surprise.

En seulement trois jours, les Canadiens parviendront, malgré plus de 3600 morts et 7100 blessés dans leurs rangs, à s'emparer de cette crête de 145 mètres de haut, point fort du dispositif défensif mis en place par les Allemands, où plus de 100 000 soldats français ont déjà été tués et blessés lors de tentatives précédentes.

«La victoire de la crête de Vimy n'aurait pas été possible sans les efforts concertés du Canada et de ses alliés. Il est tout à fait naturel, 100 ans plus tard, de nous tenir aux côtés de nos alliés pour réfléchir à notre victoire, souligner cette étape marquante et renouveler nos liens d'amitié», a estimé M. Trudeau dans un communiqué.

Si l'État et une majorité de Canadiens considèrent la bataille de Vimy comme un pas décisif dans l'émancipation coloniale du Canada, des historiens tempèrent la version officielle.

Michael Boire, du Royal military college de Kingston, dans l'Ontario, estime lui qu'il s'agit d'une «pure mythologie» car cette bataille n'était ni décisive dans l'issue de la guerre, ni «une des plus fondamentales» menées par les forces canadiennes durant le conflit.

«L'importance donnée à la bataille de Vimy est une construction mythologique d'après-guerre», une «invention» datant selon lui de 1967, l'année du centenaire du Canada et du 50e anniversaire de cette bataille.

Tim Cook, du musée de la Guerre du Canada, estime cependant que l'importance de cette bataille ne peut-être sous-estimée.

«Beaucoup d'historiens et d'écrivains considèrent la victoire canadienne de Vimy comme un moment clé pour le Canada, quand le pays émergeait de l'ombre britannique et affichait sa grandeur», a-t-il dit.

«À l'échelle de la guerre, atteindre l'objectif en trois jours, c'est exceptionnel, c'est pour ça que cela a été perçu immédiatement comme une victoire», explique à l'AFP l'historien Yves Le Maner. La bataille a permis «d'anéantir l'artillerie allemande et limiter ainsi les autres pertes», même si «les gains de territoires sont faibles», tempère Laurent Veyssière, directeur général adjoint de la mission Centenaire de la Première Guerre mondiale.