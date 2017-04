Comment rebâtir sa cote de crédit?

Faillite? Finances mal gérées? Votre dossier de crédit est probablement très mauvais. La journaliste spécialisée Emmanuelle Gril a énuméré des étapes à suivre pour rebâtir un bon dossier ce matin en entrevue à LCN.

1. Il faut être un bon élève et épargner

«On essaie de mettre un peu d’argent de côté parce que ça, c’est rassurant pour les institutions financières. Quand le compte est toujours à zéro ça peut être inquiétant pour une banque».

«Idéalement, il faudrait tous avoir un petit coussin qui représente de deux à trois mois de dépenses».

2. Vivre selon ses moyens

«On revient à la base. Ce n’est pas très sexy, mais il faut faire un budget qui nous permet de savoir quel est notre niveau de vie».

3. Payer ses factures à temps

«On les paie à temps et on ne saute pas de paiements parce qui si on a une mauvaise créance ça risque d’être rapporté dans notre dossier de crédit et ça prend très, très longtemps avant de s’effacer».

«Il n’y a pas de miracle», dit Emmanuelle Gril. Seul le temps sera utile afin de blanchir un dossier de crédit entaché. Il faudra aussi, bien sûr, prendre et conserver de bonnes habitudes financières.