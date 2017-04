Des chants de bataille impressionnants

Les chants de bataille de «La Voix», dimanche soir, à TVA, ont réellement mis la musique au premier plan avec plus d’une quinzaine de prestations en solo et en groupe.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de la performance de Joelle Miller.

En ouverture de la soirée, Joelle Miller, Sam Tucker et Sébastian Roel ont été mis aux chants de bataille par Pierre Lapointe.

Joelle Miller a choisi d’interpréter «Parce qu’on vient de loin » devant son auteur, Corneille. Avec sa guitare en bandoulière, Sam Tucker a livré une électrique prestation sur «Kansas City», alors que Sébastian Roel a complètement renversé le public avec une performance époustouflante sur «SOS d’un terrien en détresse».

Devant des candidats aussi forts, Pierre est allé demander conseil aux sœurs Boulay avant de prendre une décision. «La Voix» est un tremplin et le début de quelque chose pour quelqu’un qui est prêt à faire ce métier», a annoncé le coach, avant de nommer Sam Tucker.

Avec ses mentors et les six candidats de son équipe, il a proposé un numéro rafraichissant, en costume d’époque, sur la chanson «Laissons entrer le soleil».

Équipe Dupré

Marc Dupré a décidé de mettre ses deux candidats volés, Jay Lavigne et Rebecca Noelle, aux chants de bataille, ainsi que la jeune Annabel Oreste.

Annabel a choisi de défendre sa place aux directs avec «Ma philosophie» d’Amel Bent. Jay Lavigne a signé une reprise étonnante de «Crier tout bas» de Cœur de pirate, alors que Rebecca Noelle a démontré avec aisance et puissance son immense talent sur la chanson «Who’s Lovin You» des Jackson Five.

Marc Dupré a choisi Rebecca, «la personne qui s’est démarquée et qui a offert une performance incroyable».

En groupe, Marc Dupré, Corneille et ses six candidats ont interprété «Love Me Again» de John Newman.

Équipe Boulay

Isabelle Boulay a sélectionné Annie Gaudreau-Roy, Amos J. et Alexandre Farina pour les chants de bataille.

Dans la tradition de la chanson française, Alexandre a interprété le classique «Love Me, Please Love Me» de Michel Polnareff, qu’il a chanté pour sa mère, alors qu’Annie a livré une étonnante version de «Les feuilles mortes» d’Yves Montant. Amos J. avait de son côté choisi de s’accompagner à la guitare sur «Walking in Memphis», une prestation qui a fait lever le public en studio.

Après en avoir discuté avec son mentor Paul Daraîche, Isabelle Boulay a choisi de garder Amos J, qui a fait sa meilleure performance de toutes les répétitions.

Avec ses six candidats et son mentor, Isabelle a ensuite chanté «Perce les nuages». C’était d’ailleurs étonnant, et plutôt agréable, d’entendre Louis-Paul Gauvreau dans une ballade aussi remplie d’émotion.

Équipe Lapointe

Andy Bastarache, Athena Holmes et Elyann Quessy ont dû travailler fort pour gagner leur place aux directs dans l’équipe d’Éric Lapointe. Andy a mis le feu avec sa reprise de «Somebody like You» de Keith Urban. Athena a choisi de faire une version chansonnier de «Je veux tout» d’Ariane Moffat, tandis que Elyann a adopté le classique de Daniel Bélanger, «Dis tout sans rien dire».

Pour son aplomb et son naturel, Éric a choisi de garder Andy dans son équipe pour la prochaine étape. Avec Michel Pagliaro et les autres candidats, ils ont clos la soirée avec une relecture tout en puissance de «I Was Made For Lovin’ You» de Kiss.

L’album «La Voix 5», avec notamment la chanson des coachs et les prestations des 24 candidats qui sont sélectionnés pour les directs, sera disponible dès le 14 avril.