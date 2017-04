La nouvelle place de Vimy a été inaugurée dans Notre-Dame-de-Grâce

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Inauguration de la nouvelle place Vimy dans le parc Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre des cérémonies commémoratives entourant le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, à Montréal, dimanche le 9 avril 2017. Sur cette photo: le maire de la Ville de Montréal, Denis Coderre, le brigadier-général Hercule Gosselin, commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est) et Marc Garneau, député pour Notre-Dame-de-Grâce—Westmount et Ministre des Transports. JOEL LEMAY/AGENCE QMI