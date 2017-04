La presse identifie le suspect comme Rakhmat Akilov

Plusieurs médias suédois ont identifié dimanche l'auteur présumé de l'attentat perpétré vendredi à Stockholm comme étant Rakhmat Akilov, un ouvrier et père de famille ouzbek, entré en clandestinité pour éviter son expulsion.

Rakhmat Akilov, dont les quotidiens Expressen et Aftonbladet ont été les premiers à publier le nom et des photos non floutées dimanche, est soupçonné d'avoir percuté vendredi vers 13H00 GMT, au volant d'un camion volé, des passants sur l'artère piétonnière la plus fréquentée de la capitale.

Le dernier bilan officiel de l'attaque est de quatre morts, deux Suédois, un Britannique et une Belge, et 15 blessés dont deux se trouvaient toujours en soins intensifs dans un état critique.

Le meurtrier présumé a été arrêté vendredi soir à Märsta, une petite ville située à 40 kilomètres au nord de Stockholm. Les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agissait d'un Ouzbek de 39 ans, débouté de sa demande de permis de séjour présentée en 2014, sans cependant révéler son nom.

Après avoir encastré le poids lourd dans la façade d'un grand magasin, Rakhmat Akilov s'est engouffré dans la grande station de métro de T-centralen, toute proche, profitant de la panique pour se fondre dans la foule, selon les informations recueillies par la presse auprès de sources proches de l'enquête.

À 14H55 locales (12H55 GMT), des caméras de vidéosurveillance l'avaient filmé dans le métro.

Il a ensuite pris le train-express en direction de l'aéroport d'Arlanda, puis un bus entre l'aéroport et Märsta. Son comportement dans un bureau de tabac a intrigué le personnel qui a aussitôt donné l'alerte.

L'homme a été arrêté peu après au volant d'une fourgonnette blanche et placé en garde à vue pour «homicides à caractère terroriste». Les enquêteurs n'ont rien laissé filtrer sur le contenu de ses interrogatoires mais leur conviction s'est «renforcée» au cours des dernières heures.