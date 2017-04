La Protectrice du citoyen sommée d'enquêter

Le député Amir Khadir et l'avocat Jean-Pierre Ménard demandent à la Protectrice du citoyen d'enquêter sur les coupes dans les services d'aide à domicile.

Selon eux, plusieurs personnes ont vu leur nombre d'heures d'aide à domicile fondre de moitié au cours des derniers mois et les répercussions sont importantes.

Lors d’une conférence de presse, dimanche, les deux hommes ont présenté deux cas de personnes touchées par les réductions de services, dont celui de Danielle St-Louis, 59 ans, qui souffre d'arthrite chronique sévère.

Il y a quelques semaines à peine, on a diminué ses heures de services à domicile de 48 heures à 22 heures aux deux semaines. Une décision qui a eu d'importantes conséquences sur sa vie. Elle a notamment dû faire un choix entre son hygiène de vie et la nécessité de s'alimenter. Maintenant, elle est contrainte de se déplacer en jaquette.

«On m'offrait de l'aide pour m'habiller le matin, mais 45 minutes, a-t-elle expliqué durant la conférence de presse. D'une part, il n'y a pas de préposé et personne ne veut se déplacer pour aussi peu que 45 minutes et d'autre part, j'ai dû faire un choix entre avoir des blocs repas. J'ai donc pris ces 45 minutes-là, je les ai regroupées afin d'avoir de l'aide pour faire des courses, faire de l'épicerie et faire des repas parce que j'ai perdu 13 livres depuis quelques mois seulement.»

Mme St-Louis dit avoir tenté de se tourner vers le privé et a dû payer des soins à crédit. Toutefois, elle n’est plus en mesure de fonctionner de cette façon.

«Mon Dieu, non! J'ai fait des avances de fonds pour payer ma préposée, les heures qui débordaient du 22 heures, du 25 heures... Parce que ça a été progressif, du 45 heures à 22 heures, on me coupait trois heures par deux semaines par paie», a souligné Mme St-Louis

Selon les chiffres qui ont été avancés dimanche par Me Ménard, Mme St-Louis, en fait, aurait besoin d'environ 8000 $ de soins à domicile. Si elle était dans un CHSLD, la facture pour l’État serait d'environ 65 000 $ par année.

«Essentiellement, [...] on demande avant tout à la Protectrice du citoyen de faire une enquête complète sur l'état des soins à domicile au Québec, a affirmé Jean-Pierre Ménard. On pense qu'il y a des milliers de personnes, des citoyens, d'usagers qui sont lésés par les pratiques du ministère.»