«La Voix»: prêts pour les chants de bataille

Le rendez-vous des chants de bataille à «La Voix», dimanche à partir de 19h30 à TVA, s’annonce comme une émission exceptionnelle dans laquelle la musique occupera toute la place.

Seize prestations musicales sont au programme de la soirée, que ce soit en solo ou en groupe. Les coachs vont en effet remettre à cinq de leurs huit candidats un laissez-passer pour aller directement aux directs. Les trois autres devront chanter pour essayer de gagner la sixième et dernière place dans chacune des équipes. Au programme, on devrait entendre des chansons de Cœur de pirate à Keith Urban, en passant par Corneille.

Aller aux chants de bataille n’est pas une punition pour les candidats, car le fait de chanter une nouvelle fois devant le public peut être un avantage pour ceux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu et gagner leur place pour les directs.

«On se rappelle que Stéphanie St-Jean, la gagnante de l’an dernier, avait été envoyée aux chants de bataille par Pierre Lapointe, a précisé Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission. Son interprétation de la chanson ¨Un peu plus haut, un peu plus loin¨ a certainement marqué un tournant dans son parcours à ¨La Voix¨. Peut-être qu’un des candidats de cette année va aussi se servir de ce tremplin pour gagner le cœur du public.»

Après avoir donné le nom du candidat retenu, le coach, son mentor et le reste de l’équipe vont arriver sur scène pour un numéro de groupe. Chacune des prestations est à l’image du coach de l’équipe. On peut déjà s’attendre à un numéro flamboyant de la part de l’équipe de Pierre Lapointe.

Même chose du côté d'Éric Lapointe. «Éric Lapointe et Michel Pagliaro vont partager la scène pour la première fois à la télévision, a indiqué Stéphane Laporte. Les deux plus grands rockeurs de l’histoire du Québec vont interpréter, avec les six candidats de leur équipe, «I Was Made For Lovin' You¨ de Kiss.»

Ce sera également le dernier tour de piste des mentors. Les sœurs Boulay, Corneille, Paul Daraîche et Michel Pagliaro ont démontré leur pertinence et leur précieuse aide pour les coachs durant cette saison.

Dès la semaine prochaine, les directs commenceront par les quarts de finale, qui se dérouleront sur deux dimanches. Les coachs créeront deux trios à partir de leurs six candidats à qui ils accorderont chacun une note. Cette dernière sera additionnée aux votes du public. Le candidat de chacun des trios qui obtiendra le plus de points passera en demi-finale.