Le Festival de Blues de Tremblant dévoile sa programmation

Le Festival international de blues de Tremblant a dévoilé, samedi, la programmation de sa 24e édition qui aura lieu du 7 au 16 juillet.

Pendant 10 jours, les mordus de blues pourront profiter de plus d’une centaine de spectacles gratuits à ciel ouvert qui mettront en vedette des artistes émergents et bluesmen provenant des quatre coins de la planète.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Ghost Town Blues Band et Sugaray Rayford qui lanceront les festivités le 7 juillet. Les groupes et musiciens The Commonheart, Curtis Salgado, C.J Chenier & The Red Hot Louisiana Band, John Hammond, The Anthony Paule Soul Orchestra, Coco Montoya ou encore Lulu chante Janis, se succéderont aussi sur scène.

Plus qu’un simple rassemblement de fans de blues, ce festival propose de nombreuses activités combiner à des spectacles présentés du matin au soir sur une quinzaine de scènes.

Des performances de rue et de nombreux ateliers interactifs seront à découvrir tout au long de cette 24e édition.

Cette année, entre autres, les festivaliers pourront participer à un atelier de fabrication de guitares en boîte à cigares, proposé par Matt Isbell, du Ghost Town Blues Band, le 9 juillet, ou encore apprendre à jouer de l’harmonica avec Gary Allegretto, le 16 juillet. Un concours de karaoké sera animé par Martin Deschamps, les 8 et 15 juillet. Sous le chapiteau, des vélos musicaux charmeront les passants qui devront pédaler pour entendre l’instrument. Un piano public sera également accessible aux petits comme aux plus grands, pour jouer ou simplement écouter.

Le 12 juillet, le légendaire bluesman John Hammond animera un spectacle exclusif au Festival international du blues de Tremblant. Par le biais de la musique et d’extraits cinématographiques, il racontera l’histoire du blues.