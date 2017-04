Le pape offre ses condoléances après les attentats en Égypte

Le pape François a exprimé dimanche ses condoléances après l'attentat dans la matinée dans une église copte en Égypte, où il doit se rendre pour une visite de deux jours à la fin du mois.

«Prions pour les victimes de l'attentat commis malheureusement aujourd'hui, ce matin, au Caire dans une église copte. J'exprime mes profondes condoléances à mon cher frère, sa sainteté le pape Tawadros II, à l'Église copte et à toute la chère nation égyptienne», a déclaré le pape lors de la prière de l'Angélus.

«Je prie pour les défunts et les blessés, je suis proche des familles et de l'entière communauté. Que le Seigneur convertisse les coeurs de ceux qui sèment la terreur, la violence et la mort et aussi le coeur de ceux qui fabriquent les armes et en font commerce», a conclu le pape argentin.

Un attentat à la bombe a fait au moins 22 morts et 71 blessés dimanche dans une église de la ville de Tanta, au nord du Caire, moins de trois semaines avant la visite du pape en Égypte prévue pour les 27 et 28 avril.

L'explosion s'est déroulée peu avant 10H00, en pleine célébration des Rameaux dans l'église Mar Girgis de Tanta, une grande ville à une centaine de km du Caire dans le delta du Nil, au premier jour de la Semaine sainte.