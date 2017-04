Près de 1000 personnes tentent leur chance

Près d’un millier de personnes ont tenté de se faire hypnotiser par Messmer durant les auditions de l’émission «Lâcher lousse», en fin de semaine, qui sera présentée par Charles Lafortune à TVA.

Après avoir passé près de 400 personnes en auditions à Québec, samedi, il y avait déjà près d’une centaine de personnes qui se pressaient, dimanche matin, devant les portes

de la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, à Montréal, pour rencontrer Messmer et Charles Lafortune.

En groupe d’une cinquantaine de personnes, ils ont été ensuite réunis dans une salle de répétition où le populaire hypnotiseur a commencé par leur faire faire son célèbre test des doigts collés.

«Je vois rapidement qui est le plus réceptif, a indiqué Messmer en entrevue. J’essaie de trouver des gens avec lesquels il va y avoir une connexion rapidement, un peu comme dans mes spectacles. On essaie aussi de capter leur tempérament, car on veut trouver un "casting" de gens différents, dans lesquels les téléspectateurs pourront se reconnaître.»

Une dizaine de personnes, parmi les plus sensibles, ont ensuite été assises face à la salle. Messmer leur a alors demandé de ramer comme s’ils étaient en canot sur une rivière, de tuer un requin qui rôde autour de leur bateau ou encore de prendre des poses de culturiste. Tous s’exécutaient avec détermination.

La conscience de l’inconscient

Certains participants ont aussi été testés individuellement, comme Marielle Jalbert, de Laval, à qui Messmer a demandé de faire un spectacle comme si elle était une chanteuse d’opéra. «J’étais consciente dans le sens où je savais ce que j’étais en train de faire, a-t-elle expliqué après l’audition. Mais même si je voulais arrêter, je ne pouvais pas. À un moment donné, je me souviens qu’il y avait des vagues, il fallait que je m’en sorte, j’avais vraiment peur de mourir dans l’eau. C’est incroyable.»

Un concept anglais

Concept de la BBC, l’émission a été adaptée un peu partout dans le monde et une version américaine est actuellement en production. «Sauf que Messmer, il n’y en a qu’un et c’est nous qui l’avons, a précisé Charles Lafortune qui agit aussi à titre de producteur. La grande force de Mesmer est d’être rapide dans son hypnose, c’est presque instantané. Il a aussi beaucoup travaillé pour crédibiliser l’hypnose auprès du public. Le public le connaît. Aussi, on ne veut pas rire des gens, mais rire avec eux. «Lâcher lousse» va être une émission familiale.»

Une cinquantaine de participants seront sélectionnés pour les dix émissions, dont les tournages auront lieu l’été prochain. Le moment de diffusion à TVA est encore à déterminer.