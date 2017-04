82 % des Canadiens voient l'immobilier comme bon placement

Plus de huit Canadiens sur dix (82 %) croient que l’achat d’une résidence est un bon ou un très bon placement.

Mais ils sont prêts à retarder leur achat en raison du prix élevé de l’immobilier au pays.

C’est l’une des conclusions de l’Enquête annuelle RBC sur les tendances du marché résidentiel de 2017.

Le quart des répondants prévoient acheter une maison au cours des deux prochaines années. C’est une baisse sur un an puisque la proportion était de 29 % un an plus tôt.

Ce sont les millénaux, âgés entre 18 et 34 ans, qui sont les plus nombreux à vouloir devenir propriétaire d’ici deux ans, avec une proportion de 39 %.

Par ailleurs, les Canadiens commencent à s’inquiéter des coûts de propriété à long terme. Plus d’un répondant sur trois serait inquiet si ses versements hypothécaires augmentaient de 10 %.

« Les enjeux liés à la propriété surviennent bien avant la prise de possession et se poursuivent bien au-delà du premier versement hypothécaire», lance comme mise en garde Nicole Wells de la RBC.

Au Québec, 36 % des répondants croient que les prix vont augmenter en 2017 et 16 % estiment que le marché immobilier est favorable aux vendeurs.

L’enquête de la RBC a été réalisée à la suite d’un sondage Ipsos Reid mené du 13 au 25 janvier, auprès de 2073 Canadiens adultes.