Arrêt Jordan: mésentente avec Ottawa

Depuis la libération d'un présumé meurtrier en raison de l'arrêt Jordan, le gouvernement Couillard demande à Ottawa de nommer des juges.

Le fédéral et le provincial ne s'entendent toutefois pas sur le nombre de juges à nommer ni sur l'urgence de la situation. Si Québec en demande quatorze, le fédéral estime n'en avoir que six à combler.

«Ça fait des mois que j'interpelle ma collègue pour lui demander de combler ces postes-là, soutient la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée. Il y a urgence d'agir, et je pense que l'actualité nous le démontre clairement.»

À la Chambre des communes, l'opposition donne raison à l'impatience de Québec et accuse le gouvernement Trudeau de se traîner les pieds.

«Eux, leur système ne marche pas, dit Denis Lebel, député conservateur de Lac-Saint-Jean. Il y a des gens qui sont libérés parce qu'il n'y a pas assez de juges. Quand vont-ils comprendre?»

«C'est de la négligence, c'est de l'incompétence, mais c'est surtout dangereux pour le public», ajoute Thomas Mulcair, chef intérimaire du Nouveau parti démocratique.

Le gouvernement se défend d'être à l'origine des délais.

«Les délais dans le système de justice ne datent pas d'hier, explique Joël Lightbound, député du Parti libéral du Canada dans Louis-Hébert. C'est une culture aussi qui s'est implantée. Sur les 10 dernières années, on n'a pas eu d'action concrète.»

Les libéraux disent travailler de concert avec les provinces. Ils disent à preuve qu'une grande rencontre entre le fédéral et le provincial est prévue à la fin du mois pour trouver des solutions.

«Ce n'est pas le temps de faire des discussions, c'est le temps de procéder à des nominations», critique Luc Berthold, député conservateur de Mégantic-L’Érable.

«Mais ça, c'est fini, le temps du parlage! s’exclame Rhéal Fortin, député bloquiste de Rivière-du-Nord. Il est temps qu'on nomme des juges. Ce n'est pas compliqué, là!»

À Québec, le PQ suggère au gouvernement Couillard d'invoquer la clause dérogatoire pour suspendre les effets de l'arrêt Jordan. Le gouvernement est peu réceptif.

«Si on voit les causes arriver, les prochaines -il y en a d'autres importantes-, on laisse aller ça? s’interroge Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia. On attend après le gouvernement fédéral? C'est la confiance du public à l'égard de notre système de justice qui est en jeu.»

Le Parti québécois veut des solutions sur-le-champ et demande la tenue d'un débat d'urgence sur la question dès demain.