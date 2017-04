Def Leppard au Centre Bell: l'hystérie opère toujours

Le groupe britannique Def Leppard a déclenché l’«hystérie» au Centre Bell pour une cinquième fois depuis 2003, alors qu’il y a fait retentir son glam métal lundi pour souligner le 30e anniversaire de l’album culte «Hysteria» devant plus de 10 000 personnes.

Fidèle à son habitude, le chanteur Joe Elliott a salué la foule montréalaise en français. Le quintette qui évolue dans le paysage musical depuis quarante ans a offert un spectacle haut en couleur, pour reprendre une formule éculée, mais qui ne pourrait mieux convenir à ce second arrêt de la tournée nord-américaine, amorcée samedi. Des projections multicolores volaient en éclats sur l’écran de fond, la scène était baignée de jets lumineux tout aussi tape-à-l’œil que les pectoraux bien huilés du guitariste Phil Collen.

Un son inchangé

Non seulement a-t-on dégainé des classiques de «High’n’Dry» (1981) et de «Pyromania» (1983), dont «Let it Go» et une «Foolin’», mais aussi trois chansons tirées de l’album éponyme paru en 2015 – «Let’s Go», «Dangerous» et «Man Enough» -, qui ne détonnaient pas du lot tellement le son du groupe y est inchangé.

Au parterre et dans les gradins, impossible de réfréner ses ardeurs dès les premières mesures de «Animal», ni de ne pas chanter à l’unisson la ballade emblématique «Love Bites», qu’Elliott arrive toujours à porter dans les aiguës. Clameurs en cascades et ovation.

Reste qu’on n’allait sortir l’artillerie lourde que dans le dernier droit, puisqu’à mi-parcours, aucune des «Hysteria», «Pour Some Sugar On Me», «Rock of Ages» et «Photograph» ne s’était fait entendre.

Sans contredit, la formation doit principalement sa longévité à «Hysteria», dont sept titres avaient été classés dans les palmarès. Un carcan qui la garde figée dans le temps, certes, mais qui continue pourtant d’assurer son succès.

L’effet Bret Michaels

Un peu plus tôt dans la soirée, si on a fait peu de cas des 30 ans de Tesla, l’autre formation populaire dans les années 1980, Poison, dont le nom se détachait en grosses lettres vertes sur la toile de fond, a produit un effet monstre en revanche.

Depuis 2012, c’était la seconde fois que la bande menée par un Bret Michaels en feu, serrant les mains au passage et pour qui le bandana est toujours au goût du jour ouvrait pour Def Leppard dans l’amphithéâtre. Michaels a rendu hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale, avant que «Something to Believe In» ne débouche sur un moment illuminé de téléphones cellulaires. Après un solo de guitare endiablé de CC DeVille, les classiques «Unskinny Bop», «Every Rose Has Its Thorn» et «Talk Dirty To Me», la table ne pouvait être mieux mise.