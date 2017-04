EXCLUSIF | Un manque de 40 M$ dans les CHSLD

Les aînés résidant dans les CHSLD se verront privés de 40M$ pour leurs soins de base cette année, tels que des soins infirmiers ou de l’accompagnement des préposés aux bénéficiaires. Voilà le constat de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Depuis des semaines, l’organisation syndicale tente de quantifier l’argent que le gouvernement devrait investir pour répondre aux besoins de base des résidants, partout au Québec. En étudiant les budgets, les plans stratégiques, les listes d’attente, les rapports financiers annuels et plusieurs autres documents du gouvernement, la FSSS-CSN calcule un manque à gagner de 617 millions de dollars depuis 2013.

«Qu’on vienne dire qu’il n’y a pas eu de compressions au cours des dernières années, je pense que c’est le plus gros mensonge qu’on ne peut pas faire. Quand les sommes d’argent ne suivent pas l’augmentation des besoins, ça équivaut en bout de ligne à des compressions», affirme le vice-président Guy Laurion.

Pour lui, il s’agit de coupes nettes dans le financement des établissements, quoi qu’en dise le ministre Gaétan Barrette. Même si le budget du ministère de la Santé augmente de 4,2% cette année, ce n’est pas suffisant pour effectuer le rattrapage des dernières années.

«L’investissement de 65 millions de dollars que le ministre a aussi annoncé pour les CHSLD est loin de répondre aux besoins», ajoute-t-il.

Les chiffres compilés par la Fédération de la santé et des services sociaux ne surprennent pas du tout le Regroupement provincial des comités d’usagers.

«On croit aussi que l’investissement n’est pas suffisant actuellement. Tant qu’on n’investira pas en soins à domicile, on va être aux prises avec des CHSLD débordés. C’est là où le bât blesse», juge Pierre Blain. À ce jour, les données du ministère de la Santé indiquent que près de 3000 personnes attendent une place d’hébergement.

4 milliards pour combler les besoins en soins à domicile

Le ministre de la Santé croit que la FSSS-CSN noircit le tableau et manipule l’information. «Il n’y a pas eu de compression. Chaque année, on a augmenté les budgets. Il y a eu des augmentations équivalentes au coût de la vie donc on a maintenu les services. Les CHSLD c’est une réalité qui change. Le véritable enjeu concerne le développement des services de maintien à domicile. C’est là qu’on va investir le plus», répond Gaétan Barrette.

Le ministre a fait ses calculs lui aussi. Il estime que 4 milliards de dollars seraient nécessaires pour que le gouvernement réponde à toutes les demandes actuelles liées aux soins à domicile. Sans confirmer le montant qu’il compte investir, il promet d’augmenter «de façon significative» les sommes d’argent dédiées au maintien à domicile des personnes âgées.

«C’est là qu’on doit investir pour ne pas avoir de pression excessive sur les CHSLD», ajoute-t-il.

La FSSS-CSN pense qu’il doit d’abord augmenter les ressources dans les établissements. «Selon notre évaluation, pour répondre aux besoins actuels des résidants de CHSLD, il faudrait ajouter 2000 préposés aux bénéficiaires», ajoute Guy Laurion.

Les intervenants du milieu de la santé attendent avec impatience la tenue du forum sur les soins à domicile, dont la date n’est pas encore déterminée. Gaétan Barrette leur promet rien de moins qu’une véritable révolution dans les soins pour aînés.