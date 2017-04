Frappe du SPVM: 11 suspects arrêtés et une importante saisie

L’opération policière visant des présumés trafiquants de cocaïne qui approvisionnaient les motards et la mafia italienne, menée la semaine dernière dans la grande région de Montréal, s’est soldée par l’arrestation de 11 suspects et la saisie d’une importante quantité de stupéfiants.

Comme le rapportait vendredi l’Agence QMI, la frappe d’envergure a eu pour effet de déstabiliser le crime organisé montréalais.

En effet, les policiers croient avoir mis la main au collet des membres d’une organisation qui fournissaient les principaux acteurs du monde interlope en cocaïne.

L’enquête, baptisée Projet Affliction, a été amorcée à l’été 2016, à la suite d’informations fournies par le public.

Au total, plus d’une vingtaine de perquisitions ont été effectuées au cours de l’enquête. Celles-ci ont notamment permis la saisie d’une quarantaine de kilos de cocaïne, 42 armes à feu, trois arbalètes, cinq fours à sécher la cocaïne, près de 50 000 $ en argent comptant et six coffres-forts.

Divers documents trouvés lors des perquisitions font croire aux policiers qu’un aéronef était utilisé pour transporter la drogue à certaines occasions.

Des documents de comptabilité détaillés ont également permis aux enquêteurs d’établir que l’organisation avait un roulement de vente d’environ 180 kg aux trois mois, soit environ 2 kg par jour.

Au total, 10 hommes et une femme ont été arrêtés jusqu’à maintenant. Six d’entre eux ont comparu à Montréal sous diverses accusations en matière de trafic de stupéfiants et de complot. Il s’agit de Daniel Poulin, 54 ans, Jihad Saoumaa, 25 ans, Jean Saoumaa, 57 ans, Tony George Saoumaa, 26 ans, Michel Jacques, 52 ans et Martin Lauzon, 45 ans.

D’autres arrestations pourraient être effectuées au cours des prochaines semaines, ont indiqué les forces de l’ordre.