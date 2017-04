Alors que le Parti québécois demande de recourir à la clause dérogatoire pour empêcher que des suspects de crimes graves soient libérés en vertu de l’arrêt Jordan, le gouvernement Couillard se montre opposé à cette idée. L’opposition demande un débat d’urgence sur la question.

«L’arrêt Jordan va avoir une importance historique. Grouillez-vous parce que ça ne marche plus », soutient Luc Lavoie, à l’émission «La Joute», à l'antenne de LCN.

Actuellement, 14 postes de juges sont à pourvoir à la Cour supérieure du Québec. Et le fédéral, dont c’est la juridiction de nommer des juges à la Cour suprême, explique Luc Lavoie, «n’a rien fait».

Alors qu’à Ottawa, il y a du « taponnage », au Québec, une première mesure a été prise. «Ils ont commencé à mettre en place une solution, qui veut dire plus de personnel, plus de ressources, plus de procureurs de la Couronne et plus de juges à la Cour du Québec.»

À Ottawa, certaines exigences retardent le processus, souligne-t-il. «On veut plus de femmes, d’autochtones et de ceci et de cela. Là, ça prend des juges. Grouillez-vous, faites-le, parce que l’on ne veut plus revivre ce qui vient d’arriver avec [Sivaloganathan Thanabalasingham, premier accusé de meurtre au Québec libéré en raison des interminables délais judiciaires]», ajoute-t-il.

Un avis que partage le coanalyste de «La Joute» Bernard Drainville. « Ça a pris du temps, mais Québec a fait sa part. C’est maintenant au tour de Justin Trudeau de nommer des juges. À la Cour supérieure du Québec, il y a 14 postes qui n’ont toujours pas été comblés et, du côté d’Ottawa, on ne sent pas beaucoup d’empressement. Ils n’ont pas l’air à réaliser qu’on est à ça, insiste-t-il en montrant ses deux doigts collés l’un sur l’autre, d’une crise majeure dans laquelle l’opinion publique va sauter à pieds joints.»

C'est assez!

Nouvelle culture, nouveaux juges, Bernard Drainville est bien d’accord, mais il estime que la magistrature doit cesser d’aller de reports en reports. Un moment donné, «c’est assez, il faut procéder», lance-t-il.

Or y a-t-il péril en la demeure à recourir à la clause dérogatoire? Sur ce point, nos deux chroniqueurs divergent quant à la solution à préconiser.

«Oui, pense Luc Lavoie, [utiliser cette clause] parce qu’on n’a pas le choix. Il suffit juste que le gouvernement s’enlève les doigts de vous savez où. On va maintenant utiliser la clause dérogatoire parce qu’on n’est pas assez compétent», demande-t-il en rappelant qu’il s’agit d’un droit constitutionnel «encadré et balisé par la Cour suprême du Canada».

De son côté, Bernard Drainville précise que cette clause dérogatoire, qui permettrait pendant cinq ans de suspendre l’application de l’arrêt Jordan, a été insérée dans la Constitution dans le but d’être utilisée dans certaines situations exceptionnelles. «Ce sont les provinces qui l’ont demandée et obtenue de Pierre E. Trudeau, qui voulait une charte des Droits et libertés. Les provinces voulaient pouvoir agir «de façon exceptionnelle dans des circonstances exceptionnelles», indique-t-il.

«Je pense que quand on commence à libérer des meurtriers présumés, on est pas mal rendu dans l’exceptionnel, observe Bernard Drainville.

Il rejette du revers de la main les propos du premier ministre Couillard, qui a comparé la clause dérogatoire à l’arme nucléaire en matière constitutionnelle. «Je ne veux pas retirer des droits aux accusés, mais les droits des victimes, ça existe aussi. Trop souvent ces dernières années, on a eu l’impression que les droits des accusés ont été plus importants que ceux des victimes et de leurs familles. La sécurité du public, c’est pas important ça?»

Le gouvernement Trudeau, bien au fait de l’urgence d’agir, convoque quant à lui une conférence fédérale-provinciale, une très mauvaise avenue, souligne Luc Lavoie. «La ministre n’a rien compris. Arrêtez de rire des gens, nommez des juges et il va y avoir des procès.»