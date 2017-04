Huit grands chantiers socio-économiques pour Montréal

Huit grands chantiers socio-économiques s’inscrivant dans le cadre des activités du 375e anniversaire de Montréal ont été dévoilés, lundi, à Montréal.

Les huit chantiers ont été sélectionnés par le Conseil des gouverneurs, un comité bénévole regroupant 22 citoyens, élus et personnalités d’affaires «mobilisés autour de la réalisation de projets socio-économiques durables» qui a été créé à l’initiative du maire Denis Coderre.

Ils ont été regroupés au sein de trois catégories, soit «Jeunesse et Relève», «Leadership et innovation» et «Solidarité».

Les projets consistent en :

l’aménagement de 25 cours d’école;

l’instauration d’un «passeport étudiant» pour faciliter l’intégration des étudiants étrangers;

la création d’un fonds de microfinancement destiné aux jeunes entrepreneurs;

la mise en place d’un groupe de travail pour faciliter la commercialisation et la collaboration dans le créneau de l’intelligence artificielle;

la mise en réseau des principaux acteurs du secteur des nouveaux médias;

le développement du créneau du mouvement coopératif et mutualiste;

la participation de la Maison de l’innovation sociale à la Grande tournée du 375e dans les 19 arrondissements de Montréal pour renforcer le lien avec les plus jeunes et améliorer les politiques publiques destinées à la jeunesse;

et la mise en place d’un programme de sécurité alimentaire pour lutter contre la problématique de la faim par l’instauration d’une nouvelle unité de transformation et d’une optimisation de la chaîne logistique.

Ces projets, dont certains verront le jour cette année, seront réalisés notamment avec l’appui de grandes entreprises des secteurs concernés. Il s’agit d’«investissements structurants dont le but est de renforcer la compétitivité de Montréal». Ils ont été annoncés lundi devant les membres du Cercle canadien par Mmes France Chrétien Desmarais, présidente de la Société du 375e anniversaire de Montréal, et Monique F. Leroux, présidente du Conseil des gouverneurs.