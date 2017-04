Ivre, elle fait une violente sortie de route avec son bébé à bord

Une mère de Butterfly Way, au Royaume-Uni, qui conduisait en état d’ébriété peut se compter bien chanceuse, après qu’elle et son bébé de 19 mois eurent survécu à une violente et spectaculaire sortie de route.

La police de Cambridgeshire a dévoilé, lundi, une vidéo de cet accident survenu le 12 décembre dernier. La scène a pu être captée grâce à une caméra fixée sur le tableau de bord d’un camion.

Sur les images, on voit clairement que la conductrice de 32 ans a omis d’effectuer un virage à un rond-point. Une fraction de seconde plus tard, son véhicule a fait un vol plané avant d’atterrir sur le toit.

POLICE DE CAMBRIDGESHIRE

Des passants, qui ont rapidement accouru sur les lieux, ont secouru le bébé qui était suspendu à l’envers dans son siège pour enfant, rapporte la police dans un communiqué.

Heureusement et par miracle, la mère et le bambin n’ont subi aucune blessure grave.

POLICE CAMBRIDGESHIRE

Des échantillons de sang prélevés à l’hôpital près de cinq heures après l’accident ont démontré que le taux d’alcoolémie de l’automobiliste excédait quasiment le double de la limite permise. Selon des calculs, son taux d’alcool au moment de l’accident était trois fois plus élevé que le seuil toléré par la loi.

L’automobiliste a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse et de conduite en état d’ébriété. Lundi, elle a été condamnée à purger une peine de 26 semaines de prison.