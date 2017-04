La police recherche toujours les suspects d'un vol dans une bijouterie

Le service de police de Sherbrooke poursuit son enquête et espère, grâce aux images de vidéo de surveillance dévoilées ce lundi, découvrir prochainement qui sont les auteurs du vol à la bijouterie Skinner-Nadeau, située aux Promenades King.

L’événement est survenu dans la nuit du 22 au 23 mars dernier. Pour une raison inconnue, le système d'alarme ne s'est pas déclenché.

Dans la vidéo de surveillance, on aperçoit deux ou trois individus qui prennent tout leur temps pour dérober des bijoux qui valent des dizaines de milliers de dollars.

La police recherche deux suspects. Le premier est un homme de forte corpulence qui porte une tuque bleue, un manteau 3/4 gris, et une cagoule. Le deuxième est un homme costaud qui porte un manteau noir, des jeans, et une tuque foncée.

«Les suspects auraient probablement utilisé un Hyundai Tucson gris argent. Un modèle assez récent. Alors les deux ou trois individus se seraient présentés sur place, forcé l'entrée et volé plusieurs milliers de dollars de bijoux. L'enquête se poursuit du côté du SPS et on espère avoir de l'information du grand public», a expliqué Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke.

Pour l'instant, le service de police n'a fait aucune arrestation.

Toute personne qui a des informations pertinentes concernant l'identité des suspects est priée de communiquer avec le service de police de Sherbrooke.