La population s'est exprimée lors du Forum citoyen de Forestville

Plus de 75 personnes ont assisté au premier Forum citoyen de Forestville samedi dernier.

Parmi les priorités abordées par les participants, on note le développement du secteur de la Baie-Verte avec le quai et le camping municipal. La réfection de l’auditorium de la polyvalente des Rivières en salle de spectacle a aussi été soulevée par les participants, de même que l’accompagnement et le soutien de la Ville aux organismes bénévoles.

«Cette importante consultation publique est pour nous l’occasion privilégiée de sonder la population et de réfléchir collectivement aux enjeux de développement de Forestville, avait affirmé en février, la mairesse de l’endroit, Micheline Anctil, au moment d’annoncer la tenue du Forum. On veut avoir le pouls des citoyens sur des sujets qui les touchent directement, dont la qualité de vie à Forestville. Et nous nous engageons à donner des suites concrètes et rapides à ce forum.»

Un rapport final sera rédigé au cours des prochaines semaines avec les données compilées au cours de cette consultation.