Le logement collectif stimule les mises en chantier

Le mois de mars a été faste au Québec et dans l’ensemble du Canada pour les mises en chantier d’habitations.

Le niveau de logements commencés au pays a même atteint son plus haut niveau depuis septembre, 2007, selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logements, la SCHL.

Au Québec, les mises en chantier ont augmenté de 31 % entre les mois de février et mars pour atteindre 53 177 unités. Il s’agit de données désaisonnalisées et annualisées.

En Ontario, la hausse a été beaucoup plus modeste avec une croissance de 6 % sur un mois (88 841 mises en chantier).

Pour l’ensemble du pays, le nombre de nouvelles constructions a atteint en mars 253 720, en hausse de 18 % sur le mois précédent.

Les données québécoises sont stimulées, entre autres, par la construction de logements collectifs dans la région de Montréal. Plusieurs résidences pour aînés et appartements locatifs sont sortis du sol le mois dernier.

La baisse du nombre de condos à vendre à Montréal provoque aussi un regain d’activité dans ce segment, selon la SCHL.

En revanche, le rythme de la construction résidentielle a ralenti depuis le début de l’année dans la région de Québec après des niveaux historiques en 2015 et 2016.

«L'accélération de la construction résidentielle à l'échelle nationale s'explique par une tendance à la hausse des mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs en Ontario et un accroissement constant de la construction d'appartements locatifs au Québec », a commenté Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.