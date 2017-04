Le projet de loi sur la légalisation de la marijuana attendu jeudi

Tout porte à croire que le gouvernement Trudeau déposera, jeudi, son projet de loi visant à légaliser et à encadrer la marijuana récréative.

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent à l’effet que le fédéral ira de l’avant avec cette mesure législative cette semaine, avant que la Chambre n’ajourne ses travaux parlementaires jusqu’en mai. Or, les informations en ce qui a trait au menu législatif pointent vers jeudi relativement à ce projet de loi attendu.

En décembre dernier, un rapport du groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis présidé par l’ex-ministre de la Justice, Anne McLellan, avait émis 80 recommandations sur lesquelles s’inspirera la future loi du gouvernement Trudeau.

Si ces experts recommandaient que les jeunes de 18 ans et plus puissent pouvoir fumer un joint en toute légalité, ils estimaient que le cannabis ne devrait être vendu à la SAQ ou dans des lieux où il est possible de se procurer de l’alcool.

Le document de plus d’une centaine de pages suggérait aussi que le fédéral réglemente la production, mais que les ventes au détail soient encadrées par les provinces en collaboration avec les municipalités.