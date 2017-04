Les quatre étoiles de la soirée

Les quatre candidats de «La Voix» qui ont gagné leur place pour les directs dans leurs équipes respectives, dimanche soir, ont démontré tout leur savoir-faire lors de cette ultime étape.

La singularité de Sam Tucker

La chanson «Kansas City» n’a pas été choisie au hasard par Sam Tucker pour son chant de bataille.

«Durant le duel, je n’avais pas la connexion que j’aime avoir habituellement avec la chanson. J’en voulais une avec laquelle je pourrais exprimer des émotions. "Kansas City" est une chanson que j’ai souvent jouée avec des amis en Gaspésie, elle venait donc avec des souvenirs pour moi.»

Lorsque les coachs ont souligné, après sa prestation, qu’il semblait prêt à faire carrière dans la musique, l’anglais de Gaspésie ne pouvait qu’être content.

«C’est sûr que j’aimerais avoir une carrière dans la musique, c’est ma passion. Je suis conscient que c’est de plus en plus difficile de gagner sa vie en faisant de la musique, mais je vais trouver une façon.»

Il se sent maintenant rempli d’énergie et assure une certaine confiance avant les directs.

«Chaque fois que je monte sur la scène, je suis plus à l’aise. En même temps, j’essaie toujours de faire quelque chose de différent. J’aime donner des énergies différentes dans les prestations que je fais.»

La perfection selon Rebecca Noelle

Même si elle a perdu son duel, Rebecca Noelle a prouvé qu’elle avait une voix parfaite et intense, ce qu’elle a une fois de plus démontré aux chants de bataille.

COURTOISIE OSA IMAGES / TVA

«Je savais que j’avais livré une bonne performance, mais j’avais un doute sur le fait que j’étais la seule à avoir chanté en anglais. En répétition, Marc m’avait déjà fait des commentaires très positifs. Je savais déjà, en montant sur scène, que le coach allait aimer ce que je ferais de cette chanson.»

L’artiste originaire d’Ottawa est un peu stressée à l‘idée de performer lors des prochains directs.

«Je suis toujours très nerveuse avant une perfo, je pense moins aux paroles et plus à ralentir mon rythme cardiaque. Une fois que le rythme s’accélère, c’est extrêmement difficile de se calmer et de conserver le contrôle de sa voix. Pour la prochaine étape, je vais devoir me concentrer à garder mon calme.»

Rebecca est consciente que son unilinguisme anglophone risque de lui nuire. «Je suis déjà plus sure de moi qu’au début de l’aventure. J’espère que le public québécois appréciera ce que j’ai à offrir, malgré mes difficultés à parler français.»

Amos J et sa guitare

Après avoir longuement hésité en répétition, Amos J s’est résolu à l’évidence.

COURTOISIE OSA IMAGES / TVA

«La chanson est originalement piano-voix. Je l’ai chantée trois fois en répétition, sans guitare. David Laflèche m’a demandé de lui montrer le rythme avec ma guitare. Et tout à coup, ça a beaucoup mieux marché. Il y a eu une chimie immédiate avec le "band". Isabelle m’a alors regardé et m’a dit: "tu vas chanter avec ta guitare". C’était un ordre, pas une suggestion.»

Le chanteur de Lac-Brome affirme qu’il est aussi un gars de scène.

«En répétition, j’ai un niveau d’énergie et d’attention plus faible. Mais quand c’est le temps de faire le show, l’énergie est différente. Lorsque les lumières s’allument, il y a quelque chose qui s’allume aussi en moi.»

Les chants de bataille auront permis à Amos de se sentir encore plus à l’aise sur la scène de «La Voix».

«Ça m’a donné beaucoup de confiance. Isabelle m’a aussi fait comprendre que je mérite d’être aux directs. Dimanche, c’était la première fois que je me sentais à l’aise dans cette compétition. Je mérite d’être là et j’ai quelque chose à offrir au public.»

Le charme country d’Andy Bastarache

Volé par Éric Lapointe à la suite de son duel, Andy Bastarache s’attendait à aller aux chants de bataille.

COURTOISIE OSA IMAGES / TVA

«C’était normal selon moi. J’étais complètement dans mon élément sur scène. D’abord, j’avais ma guitare avec moi, c’est mon bébé. Quand elle est avec moi, je n’ai plus de stress, et je souriais parce que j’avais vraiment du fun.»

Compte tenu de l’engouement du public lors de sa prestation avec «Somebody Like You» de Keith Urban, le jeune chanteur de 20 ans savait qu’il avait toutes ses chances de gagner sa place dans l’équipe d’Éric pour les directs.

«J’ai chanté trois fois à "La Voix", plus la chanson d’équipe. J’ai une belle relation avec Éric, l’équipe commence à devenir une famille. On est là pour performer et mettre un sourire sur la face du monde. Je suis très confiant avant d’attaquer les directs.»